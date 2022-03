Charm el-Cheikh: 1er sommet tripartite jamais organisé entre l’Égypte, les Émirats arabes unis et Israël

Un sommet tripartite a réuni mardi dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh en Mer Rouge le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le Premier ministre israélien Naftali Bennett et le prince héritier des Émirats Mohamad ben Zayed. Deux sujets ont dominé les discussions : l’Iran et la crise ukrainienne.

Le président Abdel Fattah al-Sissi a accueilli mardi une rencontre avec le Premier ministre israélien Naftali Bennett et le dirigeant de facto des Emirats arabes unis, Mohammed ben Zayed, selon la présidence égyptienne. Cette rencontre, qui a eu lieu à Charm el-Cheikh, station balnéaire sur la mer Rouge, a porté « notamment sur l’énergie et la sécurité alimentaire » dans le contexte de la guerre en Ukraine, selon le porte-parole présidentiel, Bassam Radi.

Les pays pétroliers du Golfe, dont les Emirats, résistent aux pressions occidentales pour accroître la production et freiner l’envolée des prix du brut provoquée par l’invasion russe de l’Ukraine. L’Egypte, qui importe 85% de son blé et 73% de son huile de tournesol d’Ukraine et de Russie, subit de plein fouet la flambée inédite des prix des céréales et du pétrole née de l’invasion par Moscou de son voisin.

Cette rencontre tripartite est la première du genre réunissant ces trois dirigeants. L’Egypte est le premier pays arabe à avoir signé en 1979 un traité de paix avec Israël, mettant fin à l’état de guerre entre les deux pays voisins. Les Emirats arabes unis, monarchie pétrolière du Golfe, ont eux normalisé leurs relations avec Israël en 2020.