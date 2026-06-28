Chantal Goya doit contracter un crédit colossal pour rembourser 2 millions d’euros

Chantal Goya, âgée de 84 ans et auteure d’une carrière couronnée de plus de 40 millions de disques vendus, fait face à des difficultés financières importantes tout en préparant une tournée. Invitée de Marc-Olivier Fogiel sur RTL le jeudi 25 juin, la chanteuse a abordé la question de ses dettes et confirmé qu’elle remontera sur scène, avec un spectacle déjà programmé en janvier au Palais des Congrès de Paris.

Figure majeure de la chanson pour enfants en France, Chantal Goya conserve une activité artistique malgré les aléas financiers qui affectent sa situation et celle de son époux, le compositeur et auteur Jean-Jacques Debout. L’annonce d’une nouvelle série de spectacles intervient alors que le couple est engagé dans une bataille judiciaire autour d’une créance importante.

Les éléments judiciaires et financiers sont documentés depuis plusieurs années : en septembre 2025, le quotidien Sud-Ouest rapportait que les époux Goya-Debout avaient été condamnés par le tribunal de Paris à rembourser 2,18 millions d’euros au Crédit municipal de Bordeaux. Cette décision fait suite à des prêts et garanties contractés antérieurement pour faire face à des dettes fiscales et bancaires.

Une dette qui continue de peser

Le dossier remonte plus loin : en 2018, un prêt de plus de deux millions d’euros avait été consenti afin d’éviter une aggravation de leur situation vis-à-vis du Trésor public. Selon les informations publiées, les droits d’auteur gérés par la Sacem, liés aux œuvres de Jean-Jacques Debout, avaient été présentés en garantie pour ce financement.

Les revenus issus de l’exploitation des catalogues et des droits d’auteur n’ont cependant pas suffi, d’après les éléments rendus publics, à rétablir durablement la situation financière du foyer. La somme réclamée par le Crédit municipal de Bordeaux est depuis devenue l’objet d’une contestation judiciaire menée par le couple, qui a décidé de faire appel ou de contester la décision de remboursement prononcée par le tribunal de Paris.

Sur le plan privé, Chantal Goya et Jean-Jacques Debout se connaissent depuis 1964 et se sont mariés deux ans plus tard. Ils sont parents de deux enfants, Jean-Paul et Clarisse. Jean-Jacques Debout est également l’auteur de nombreux textes et chansons ayant contribué à l’identité artistique et au répertoire interprété par Chantal Goya.

Malgré les difficultés financières évoquées devant les médias, la chanteuse maintient une activité scénique : une série de spectacles est annoncée et un rendez‑vous est prévu en janvier au Palais des Congrès de Paris, information confirmée lors de son passage sur RTL le 25 juin.