« C’est Regina Daniels qui est violente ici », Ned Nwoko réagit aux accusations de violence conjugale

Le sénateur nigérian Ned Nwoko a rejeté, ce dimanche 19 octobre 2025, les accusations de violences conjugales portées contre lui par son épouse Regina Daniels. Dans une longue déclaration publiée sur Instagram, il affirme que l’actrice souffre de dépendance aux drogues dures et refuse toute cure de désintoxication, une situation qui, selon lui, serait à l’origine des tensions dans leur foyer.

Après la diffusion d’une vidéo bouleversante où l’actrice Regina Daniels apparaissait en pleurs, évoquant les violences qu’elle subirait dans son mariage, son époux, le sénateur Ned Nwoko, est sorti de son silence. Le législateur, également homme d’affaires, nie toute accusation de brutalité physique et rejette la responsabilité du conflit sur l’état de santé de son épouse.

Dans une publication partagée sur sa page Instagram, Ned Nwoko a affirmé que Regina menait un combat contre la drogue et l’alcool depuis plusieurs années. Selon lui, elle aurait refusé de suivre un programme de désintoxication au Nigeria ou en Jordanie, malgré plusieurs propositions. Il dit craindre aujourd’hui pour sa vie et estime que la jeune femme, âgée de 25 ans, est devenue violente et instable sous l’influence de stupéfiants.

Le sénateur assure avoir d’autres épouses, sans jamais avoir été accusé de violence par aucune d’entre elles. « C’est Regina qui est violente ici », a-t-il insisté, en précisant que la jeune actrice aurait giflé et frappé trois membres du personnel domestique et détruit des biens, notamment des voitures et des vitres, dans les dernières 48 heures.

« Elle a besoin d’une cure de désintoxication », plaide Ned Nwoko

Dans son message, Ned Nwoko a décrit la scène du drame comme un « carnage non provoqué » survenu en son absence. Il a accusé le frère de Regina, Sammy, et une certaine Ann, d’être les principaux fournisseurs de drogue de la star. « Pendant que j’emmenais notre fils Moon à l’hôpital, une scène de chaos s’est déroulée à la maison orchestrée par Sammy », a-t-il écrit.

Toujours selon lui, la vidéo devenue virale montrait en réalité un moment où Regina, prétendument sous l’influence de stupéfiants, aurait refusé de soigner leur enfant malade et agressé leur infirmière résidente. « Une Regina lucide aurait emmené Moon à l’hôpital », a-t-il insisté, avant d’ajouter qu’il demeure profondément inquiet pour sa santé mentale et physique.

Le sénateur a enfin partagé des vidéos montrant les dégâts matériels dans sa résidence notamment des voitures rayées, des vitres brisées et des meubles endommagés.