Centrafrique : Moscou-RCA, la cité minière frontalière endeuillée par un glissement de terrain meurtrier

Née d’une ruée vers l’or à la frontière camerounaise, l'agglomération minière de Moscou-RCA s’organise tant bien que mal après une catastrophe ayant fait des dizaines de victimes.

Bâti sur les berges de la rivière Kadéï, à la frontière séparant la Centrafrique du Cameroun, le village de Zamboï s’est métamorphosé en un pôle minier d’envergure rebaptisé « Moscou-RCA ». L’émergence de ce site aurifère découle directement d’une ruée vers l’or survenue après la reprise du secteur aux rebelles par l’armée centrafricaine, appuyée par des forces russes.

Cette zone d’extraction a rapidement connu une explosion démographique sans précédent dans la contrée. Le chantier a attiré environ 20 000 orpailleurs et commerçants venus de plusieurs préfectures de la République centrafricaine ainsi que des pays voisins pour exploiter ces gisements alluvionnaires et animer le commerce local.

Le site a cependant été le théâtre d’un drame industriel à la mi-août 2026, lorsqu’un éboulement massif a englouti les galeries d’exploitation. Si le bilan officiel fourni par le gouvernement centrafricain s’élève à 49 morts, les familles des sinistrés affirment de leur côté que le sinistre a coûté la vie à une centaine de personnes sur le chantier minier.

L’exploitation de ces gisements et le fonctionnement des services essentiels dépendent en grande partie de la Société Douakouzou, pilotée par Aliou Garga. Cette entreprise privée prend en charge la gestion du site extractif ainsi que la construction d’infrastructures de base, comprenant une station-service, des logements, une école, un centre de santé et le tracé de voies routières.

Une gestion communautaire palliant l’absence de l’État

En raison de la faible implantation des services déconcentrés de l’État centrafricain dans ce secteur reculé, les résidents ont structuré leur propre gouvernance pour assurer l’ordre et le fonctionnement quotidien du campement. Les affaires civiles et la régulation locale sont coordonnées par des responsables choisis par les habitants, avec à leur tête Pélagie Yelemo, cheffe reconnue de Moscou-RCA.