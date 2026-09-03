Real Madrid : Raúl Asencio acquitté dans l’affaire de la vidéo intime mais visé par une sanction interne

Blanchi par la justice espagnole après le pardon des plaignantes dans une affaire de mœurs, le défenseur Raúl Asencio reste sous le coup d'une sanction interne au Real Madrid pour conduite en état d'ivresse.

Le défenseur du Real Madrid, Raúl Asencio, a été acquitté le 3 septembre 2026 par le tribunal de Las Palmas dans l’affaire de diffusion non consentie d’une vidéo intime remontant à l’année 2023. Cette décision judiciaire favorable en Espagne est intervenue à la suite du pardon formel accordé au joueur par les deux plaignantes, mettant un terme définitif aux poursuites pénales engagées contre lui.

Après l’annonce de ce verdict, le footballeur de 23 ans a publié une mise au point sur ses réseaux sociaux afin de clore définitivement cette épreuve judiciaire. Dans son message, le joueur a tenu à exprimer toute sa gratitude envers ses soutiens réguliers et a affirmé sa ferme volonté de consacrer désormais l’ensemble de son énergie à la poursuite de sa carrière professionnelle.

Dans cette même communication, Raúl Asencio a également reconnu ses torts et formulé de profonds regrets concernant son interpellation pour conduite en état d’ivresse survenue le 16 août 2026 en Grande Canarie. Le joueur avait été intercepté par les forces de l’ordre au volant d’un véhicule avec un taux d’alcoolémie mesuré à 0,90 milligramme par litre d’air expiré.

Jugé selon une procédure de comparution rapide pour cette infraction grave au code de la route, le défenseur central madrilène s’est vu infliger une amende d’un montant de 14 400 euros. La juridiction insulaire a également prononcé à son encontre une suspension judiciaire de son permis de conduire pour une période de huit mois.

Une procédure disciplinaire engagée au Real Madrid

Sur le plan contractuel, l’entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a confirmé l’ouverture d’une procédure disciplinaire en interne ciblant le jeune joueur espagnol. Le technicien portugais a rappelé avec fermeté qu’un comportement exemplaire en dehors du terrain demeure une obligation absolue et indissociable du statut de joueur professionnel au sein du club de la capitale espagnole.