Nathalie Marquay annonce la mort brutale d’Ikim, le chien de la famille Pernaut

L'ancienne Miss France traverse une nouvelle épreuve intime après la disparition soudaine de son fidèle animal de compagnie. Elle a partagé son immense tristesse sur les réseaux sociaux.

Nathalie Marquay a annoncé ce jeudi 3 septembre 2026 la disparition brutale de son chien Ikim sur ses réseaux sociaux. L’animal de compagnie, véritable pilier du quotidien du foyer Pernaut depuis plusieurs années, s’est éteint de manière inattendue, plongeant une nouvelle fois la comédienne et ses proches dans le deuil.

Dans un hommage publié sur son compte Instagram, l’ancienne Miss France a exprimé sa profonde détresse face à cette perte. Affirmant avoir « le cœur brisé », elle a tenu à saluer la mémoire de son compagnon à quatre pattes en évoquant avec émotion des retrouvailles symboliques entre l’animal disparu et son maître défunt.

Cette disparition réveille le souvenir douloureux du décès de Jean-Pierre Pernaut. Le journaliste emblématique, qui a incarné et dirigé pendant plus de trois décennies l’édition du journal de 13 heures de TF1, s’est éteint le 2 mars 2022 à l’âge de 71 ans des suites de complications de santé.

Depuis la disparition de son époux, Nathalie Marquay s’exprime régulièrement sur son parcours de deuil et la reconstruction de sa vie familiale. L’animatrice évoque ouvertement et de manière fréquente les manifestations et les signes spirituels qu’elle affirme percevoir au quotidien, maintenant un lien intime avec le journaliste disparu depuis l’au-delà.

Un témoignage littéraire sur le deuil

L’ancienne reine de beauté a consigné ces expériences personnelles et les étapes de sa douleur dans un ouvrage intitulé « Un signe de toi – Son âme guide mes pas ». Ce livre, paru aux éditions Trédaniel en janvier 2024, détaille précisément son rapport intime à l’absence et les messages qu’elle déclare recevoir de son mari.