Hull City : l’international algérien Mohamed Bachir Belloumi prolonge son contrat sur le long terme

L'ailier algérien Mohamed Bachir Belloumi s'est engagé sur la durée avec Hull City en paraphant un nouveau bail de plusieurs saisons. Le joueur des Fennecs consolide son statut au sein de la formation britannique promue dans l'élite.

Le club anglais de Hull City a officialisé ce jeudi 3 septembre 2026 la prolongation de contrat de son ailier international algérien Mohamed Bachir Belloumi. La direction des Tigers sécurise ainsi l’un de ses éléments offensifs majeurs alors que l’équipe dispute son début de campagne au plus haut niveau du football anglais.

Âgé de 24 ans, le joueur offensif s’est engagé sur un nouveau bail qui le lie désormais à l’écurie du Yorkshire de l’Est jusqu’en juin 2029. Cette entente contractuelle comprend également une clause prévoyant une option pour une saison supplémentaire, offrant aux dirigeants une visibilité à long terme sur l’avenir sportif de l’attaquant.

Arrivé en Angleterre à la fin du mois d’août 2024 en provenance de la formation portugaise du SC Farense, Mohamed Bachir Belloumi s’est rapidement imposé dans l’effectif britannique. Sous les couleurs de Hull City, il totalise 36 rencontres disputées toutes compétitions confondues, pour un bilan personnel de cinq buts inscrits et six passes décisives délivrées.

Le parcours de l’international algérien a notamment été marqué par une épreuve physique majeure, avec une grave blessure au genou survenue à la fin de l’année 2024. Après plusieurs mois d’éloignement des terrains, le joueur a retrouvé la compétition avec succès pour participer activement à la montée du club en Premier League.

Une politique de stabilisation de l’effectif

Cette signature s’inscrit dans le cadre d’un renouvellement groupé de contrats de cadres de l’équipe engagé par Hull City à l’entame de sa saison dans l’élite. L’état-major du club poursuit cette démarche administrative afin de consolider l’ossature sportive du groupe professionnel et de préserver ses atouts majeurs face aux exigences du championnat.