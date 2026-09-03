Ligue 1 : Le LOSC s’impose à Toulouse grâce à Ayase Ueda et prend les commandes du championnat

Un but décisif de la recrue japonaise Ayase Ueda a offert la victoire à Lille sur la pelouse du Stadium toulousain, propulsant le club nordiste en tête du classement.

Le LOSC a décroché une victoire étriquée sur la pelouse du Toulouse FC (1-0), au Stadium, lors du match d’ouverture anticipé de la 3e journée de Ligue 1 disputé le jeudi 3 septembre 2026. Dans cette confrontation âprement disputée en Haute-Garonne, les Dogues ont su faire preuve d’un grand réalisme pour faire plier les Violets devant leur public et repartir avec les trois points.

Le dénouement de la partie est venu du banc de touche avec l’incorporation d’Ayase Ueda. L’attaquant international japonais a débloqué son compteur personnel dès sa toute première apparition sous ses nouvelles couleurs lilloises en trouvant le chemin des filets à la 73e minute. Entré en cours de jeu pour dynamiser le secteur offensif, l’avant-centre a parfaitement converti sa tentative pour donner un avantage définitif aux siens.

Outre la précision clinique d’Ueda, la formation nordiste s’est appuyée sur la prestation remarquable de Berke Özer. Le gardien lillois s’est montré particulièrement décisif tout au long du match en multipliant les interventions et les arrêts déterminants afin de garder sa cage inviolée face aux tentatives répétées des attaquants toulousains, réduits à l’impuissance devant la cage adverse.

Ce succès précieux enregistré loin de ses bases permet au club nordiste de réaliser une excellente opération comptable sur la scène nationale. Lille s’empare en effet provisoirement de la tête du classement du championnat de France avec un total de sept points glanés en trois matches, confirmant son entame de saison positive.

Une entame de championnat difficile pour les Violets

La situation devient en revanche plus délicate pour le Toulouse FC sur le plan comptable. La formation haut-garonnaise, entraînée par Jens Berthel Askou, reste sans la moindre victoire depuis le coup d’envoi de la saison et concède un nouveau revers frustrant à domicile malgré plusieurs situations dangereuses créées au cours de la rencontre.