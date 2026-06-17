«Cela a privé un autre joueur de son rêve », Vampeta critique la sélection de Neymar

L’ancien international brésilien Vampeta a remis en question la décision de Carlo Ancelotti d’emmener Neymar à la Coupe du monde 2026. Toujours blessé au mollet, l’attaquant de Santos n’est, selon lui, pas en mesure d’apporter une réelle contribution à la Seleção dans l’immédiat.

L’ancien international brésilien Vampeta a exprimé de sérieux doutes concernant la présence de Neymar dans le groupe retenu par Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde 2026. L’ex-milieu de terrain, passé notamment par le Paris Saint-Germain, estime que la convocation de l’attaquant de Santos soulève des interrogations au regard de son état physique et pourrait avoir privé un autre joueur d’une place dans la sélection. Touché au mollet depuis le 17 mai, Neymar n’a pas participé au match nul du Brésil face au Maroc (1-1) lors de l’entrée en lice de la Seleção dans la compétition. Son retour à la compétition demeure incertain, même si le staff médical brésilien espère pouvoir compter sur lui au cours du tournoi.

Interrogé par le média brésilien BNews, Vampeta n’a pas mâché ses mots. « Cette décision a probablement brisé le rêve d’un autre joueur. Neymar n’a plus joué depuis le 17 mai et il n’est pas en mesure de participer à une rencontre de haut niveau dans son état actuel », a-t-il estimé. L’ancien champion du monde 2002 considère qu’une blessure musculaire de cette nature nécessite davantage de prudence et doute de la capacité du numéro 10 brésilien à retrouver rapidement son meilleur niveau.

« Dans une Coupe du monde, où chaque détail compte dans la course au titre, peut-on réellement compter sur un Neymar à 100 % ? J’en doute fortement », a-t-il ajouté. La présence de Neymar continue ainsi d’alimenter les débats au Brésil, où l’attente autour de la star demeure immense malgré ses récents pépins physiques.





