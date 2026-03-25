Ce qu’il faut savoir sur la prétendue grossesse de Tiwa Savage avec un autre musicien

Des spéculations ont circulé affirmant l’existence d’une relation amoureuse entre la chanteuse Tiwa Savage et le producteur-interprète Young Jonn, en lien avec leur collaboration de 2023 intitulée Stamina.

Un message devenu viral sur les réseaux sociaux a fait état, auprès de nombreux internautes nigérians, d’une annonce selon laquelle Tiwa Savage attendrait un enfant de Young Jonn et l’aurait révélée au cours d’une récente interview.

La rumeur a brièvement suscité des interrogations parmi les fans sur la nature de leur lien au-delà de leur travail musical.

Contenu de la vidéo et vérification

L’analyse de la séquence vidéo jointe au post viral a montré un contenu différent de celui avancé par la publication.

Dans la vidéo, Tiwa Savage évoquait une période antérieure de sa vie, notamment la polémique de 2021 et sa relation avec son fils, sans faire mention d’une grossesse ni citer Young Jonn.

Elle y parlait de son cheminement personnel et de sa relation avec son fils Jamil, âgé de 10 ans, après son divorce en 2018 avec le producteur Tunji Balogun.

Par ailleurs, ni Tiwa Savage ni Young Jonn n’ont publié de communiqué confirmant les affirmations diffusées.

Un message posté sur X par le compte Solo Mon le 23 mars 2026 reprenait une déclaration attribuée à Tiwa Savage annonçant une grossesse avec Young Jonn et une relation depuis la sortie de Stamina.

Faute de confirmation vérifiable et d’éléments probants dans la vidéo, la rumeur est désormais largement considérée comme fausse.