CDM 2026: l’Ouzbékistan et le Panama quittent déjà le Mondial

L’aventure s’arrête déjà pour l’Ouzbékistan et le Panama. Battues lors de leurs deux premiers matches de la Coupe du monde 2026, les deux sélections sont officiellement éliminées de la compétition et rejoignent Haïti, la Turquie, la Tunisie et la Jordanie parmi les nations déjà sorties du tournoi.

L’Ouzbékistan et le Panama sont devenus les deux dernières sélections officiellement éliminées de la Coupe du monde 2026 après avoir enchaîné deux défaites lors de leurs deux premières sorties. Pour sa première participation à la phase finale du Mondial, l’Ouzbékistan n’a pas réussi à créer l’exploit. Après une défaite 3-1 face à la Colombie lors de son entrée en lice, la sélection asiatique a subi une lourde correction contre le Portugal (5-0), scellant ainsi son élimination prématurée.

Le Panama connaît le même sort. Battus 1-0 par le Ghana lors de leur premier match, les Canaleros se sont ensuite inclinés sur le même score face à la Croatie dans le groupe I, compromettant définitivement leurs chances de qualification. Les deux nations rejoignent ainsi la liste des équipes déjà sorties de la compétition, aux côtés d’Haïti, de la Turquie, de la Tunisie et de la Jordanie.

Dans cette édition élargie de la Coupe du monde, les deux premiers de chaque groupe accèdent aux seizièmes de finale, tout comme les huit meilleures équipes classées à la troisième place. Malgré cette formule plus favorable, l’Ouzbékistan et le Panama ne peuvent désormais plus espérer poursuivre l’aventure.