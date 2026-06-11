CDM 2026: «La FIFA ne contrôle pas tout», Gianni Infantino sur les questions de visas

À la veille du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, Gianni Infantino a tenu à clarifier le rôle de la FIFA dans les questions liées à l’immigration et aux visas. Le président de l’instance mondiale a rappelé que certaines décisions relevaient exclusivement des autorités gouvernementales.

Face aux interrogations suscitées par plusieurs incidents administratifs survenus avant le début du tournoi, Gianni Infantino a défendu la position de la FIFA lors d’une conférence de presse organisée mercredi. Le patron du football mondial a notamment été interrogé sur la capacité de la FIFA à garantir l’accès au territoire américain à tous les acteurs accrédités de la compétition. La question fait suite au refoulement de l’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan à son arrivée aux États-Unis, ainsi qu’aux difficultés rencontrées par certains membres de la délégation iranienne dans l’obtention de leurs visas.

Ces situations ont alimenté les critiques de plusieurs observateurs, certains estimant que la FIFA avait perdu la maîtrise de l’organisation de la compétition. Gianni Infantino a toutefois rejeté cette analyse, tout en reconnaissant les limites du pouvoir de son institution. « Nous faisons toujours le maximum pour trouver des solutions. Mais il faut aussi comprendre que nous ne sommes pas au-dessus des États. Nous ne dirigeons ni les gouvernements ni les services de sécurité. Nous sommes une organisation sportive », a déclaré le dirigeant suisse.

La FIFA assure continuer à travailler avec les autorités concernées afin de résoudre les situations en suspens avant le début du tournoi. La Coupe du monde 2026 s’ouvrira ce jeudi avec la rencontre inaugurale opposant le Mexique à l’Afrique du Sud, l’un des premiers rendez-vous d’une compétition organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada.