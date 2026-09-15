Carabao Cup : Arsenal débute à Ipswich, Liverpool reçoit Tottenham ce mardi

Arsenal se rend à Ipswich et Liverpool accueille Tottenham ce mardi 15 septembre pour le troisième tour de la Carabao Cup, avec deux affiches entre clubs de Premier League.

La Carabao Cup propose deux affiches entre clubs de Premier League ce mardi 15 septembre 2026. Arsenal se déplace à Ipswich pour son entrée dans la compétition, tandis que Liverpool reçoit Tottenham à Anfield. Les deux rencontres débutent à 20 h, heure du Bénin.

Engagé en Ligue des champions, Arsenal entre directement au troisième tour. Les Gunners arrivent à Portman Road après un début de saison parfait en championnat, avec quatre victoires en quatre journées, dont un succès 2-0 à Sunderland samedi. Ipswich a rejoint ce tour après avoir battu Leicester 3-1 au tour précédent.

À Anfield, Liverpool-Tottenham devait initialement se jouer mercredi 16 septembre, avant d’être avancé d’une journée en raison des contraintes de calendrier liées aux matches européens. Liverpool et Tottenham ont confirmé la nouvelle date du mardi 15 septembre, avec un coup d’envoi maintenu à 20 h.

Tottenham aborde ce déplacement après quatre journées de Premier League sans avoir marqué. Les Spurs restent également confrontés à plusieurs choix d’effectif, avec notamment Richarlison encore écarté avant le rendez-vous à Liverpool. De son côté, Liverpool reste invaincu en championnat après quatre matches, malgré son nul 0-0 contre Fulham samedi.

West Ham-Fulham, Reading-Brentford et Peterborough-Barnsley complètent le programme de ce mardi. Le tirage du quatrième tour est prévu mercredi 16 septembre.