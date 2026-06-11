«Cap sur la Coupe du monde», Cristiano Ronaldo après Portugal 2-1 Nigeria

Après la victoire du Portugal face au Nigeria en match amical, Cristiano Ronaldo a rapidement basculé sur le principal objectif de la Seleção : la Coupe du monde 2026. Le capitaine portugais estime que le temps de la préparation est désormais révolu.

Le Portugal a conclu sa préparation à la Coupe du monde 2026 par un succès convaincant face au Nigeria (2-1), mercredi soir, à l’Estádio Dr. Magalhães Pessoa de Leiria. Les hommes de Roberto Martínez ont ouvert le score grâce à Pedro Neto avant qu’Akor Adams ne remette les deux équipes à égalité juste avant la pause. Au retour des vestiaires, Francisco Conceição a finalement offert la victoire à la sélection portugaise. Titulaire lors de cette rencontre, Cristiano Ronaldo a participé à ce dernier test avant le début de la compétition mondiale. À l’issue de la rencontre, le quintuple Ballon d’Or a envoyé un message clair sur les réseaux sociaux.

Dans une publication accompagnée d’une photo prise pendant le match, le capitaine portugais a affirmé que l’heure n’était plus aux réglages, mais désormais à la compétition. « La préparation est terminée. Cap sur la Coupe du monde », a écrit l’attaquant d’Al-Nassr sur son compte Instagram. Un message qui traduit la détermination du Portugal à l’approche du tournoi. Considérée comme l’une des sélections capables de jouer les premiers rôles, la Seleção abordera la compétition avec de grandes ambitions. Versé dans le groupe K, le Portugal débutera son parcours face à la RD Congo avant d’affronter la Colombie et l’Ouzbékistan. Pour Ronaldo, qui disputera une nouvelle Coupe du monde à 41 ans, l’objectif reste inchangé : tenter de conduire son pays vers un premier sacre mondial.