Canada : Catherine O’Hara, vedette de « Beetlejuice » et « Maman, j’ai raté l’avion ! », est décédée

L’actrice canadienne Catherine O’Hara, connue du grand public pour des rôles marquants dans les films « Beetlejuice » et « Maman, j’ai raté l’avion ! », est décédée à l’âge de 71 ans, ont rapporté vendredi 30 janvier 2026 plusieurs médias américains. Figure reconnue du cinéma et de la télévision, elle était apparue ces dernières années dans les séries « Bienvenue à Schitt’s Creek » et « The Studio ». Aucun détail n’a été communiqué dans l’immédiat sur la cause de sa mort.

La nouvelle de son décès a été relayée par la presse américaine sans précision supplémentaire sur les circonstances. Catherine O’Hara, dont la carrière a traversé plusieurs décennies, avait acquis une visibilité internationale grâce à des rôles qui ont souvent été cités parmi les plus mémorables de sa filmographie. Son travail a concerné autant le grand écran que le petit écran, où elle a continué à apparaître dans des productions récentes.

Les informations disponibles à ce stade se limitent aux annonces médiatiques et aux mentions de ses crédits les plus connus. Aucune communication officielle émanant d’un représentant, d’un proche ou d’une institution n’avait, au moment des premières publications, apporté d’éléments complémentaires sur les causes ou le contexte de son décès.

Parcours et rôles évoqués dans les communiqués

Dans les comptes rendus qui ont circulé vendredi, on souligne d’abord l’association du nom de Catherine O’Hara avec deux titres populaires mentionnés systématiquement: « Beetlejuice » et « Maman, j’ai raté l’avion ! ». Ces films sont cités comme des jalons ayant contribué à sa reconnaissance auprès d’un large public, sans que les dépêches n’entre dans le détail de ses personnages ou des périodes de tournage.

Les communiqués rappellent également ses apparitions télévisées récentes, notamment dans « Bienvenue à Schitt’s Creek » et « The Studio ». Ces mentions indiquent que sa présence à l’écran s’est poursuivie au cours des dernières années, apparaissant tant dans des projets de fiction que dans d’autres formats télévisuels. Les notices n’apportent pas, pour l’heure, d’éléments factuels sur d’éventuelles œuvres en cours ou de projets posthumes.

Face au manque de précision sur les circonstances de son décès, les informations reprises par les médias restent pour l’instant limitées aux éléments biographiques et aux titres cités par les premiers relais. Les rédactions mettent en avant son statut d’actrice canadienne et la liste restreinte des œuvres mentionnées dans les communiqués initiaux.

