CAN 2025: Osimhen menace de quitter les Super Eagles et de retourner à Galatasaray

Malgré le large succès des Super Eagles face au Mozambique (4-0) en huitièmes de finale, Victor Osimhen a exprimé sa frustration après une altercation avec Ademola Lookman, avant que la Fédération nigériane ne parvienne à calmer la situation.

La suite après la publicité

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

L’attaquant des Super Eagles, Victor Osimhen, a brièvement laissé planer le doute sur son avenir en sélection nigériane après un épisode de tension survenu lors de la large victoire face au Mozambique (4-0), en huitièmes de finale de la CAN 2025.

Selon Arise News, l’avant-centre de 27 ans serait entré dans une vive altercation avec Ademola Lookman en cours de seconde période. Malgré un doublé inscrit grâce aux deux passes décisives de son partenaire offensif, Osimhen aurait reproché à ce dernier de ne pas l’avoir servi sur une action franche à la 64e minute.

Visiblement agacé, l’attaquant de Galatasaray aurait ensuite demandé son remplacement, avant de céder sa place à Moses Simon. Au coup de sifflet final, Osimhen a quitté la pelouse précipitamment, abandonnant sa carte d’accréditation et exprimant sa frustration, allant jusqu’à évoquer un retour immédiat en Turquie.

La situation aurait toutefois été rapidement désamorcée. Des hauts responsables de la Fédération nigériane de football (NFF) sont intervenus pour calmer le joueur et apaiser les tensions au sein du groupe, alors que le Nigeria poursuit sa route dans la compétition.



