CAN 2025: les regrets et les ambitions inassouvies d’Olivier Verdon

Olivier Verdon a aussi réagi à l’élimination précoce du Bénin à la CAN 2025, éjecté en huitième de finale après sa défaite face à l’Egypte (1-3). Le défenseur des Guépards a souligné un parcours honorable mais frustrant, marqué par des détails décisifs et le soutien indéfectible des supporters béninois.

Éliminés dès les huitièmes de finale de la CAN 2025, les Guépards du Bénin quittent le Maroc avec un sentiment d’inachevé. Après la rencontre, Olivier Verdon a livré une analyse franche et mesurée d’un parcours qui laissait espérer davantage.

Solide pendant une grande partie du match, la sélection béninoise a longtemps résisté dans une confrontation aussi exigeante sur le plan physique que tactique. Mais, comme souvent à ce niveau, tout s’est joué sur des détails. Un léger relâchement, une baisse d’intensité, et l’adversaire a su en profiter. « Nous avons tenu jusqu’au bout ou presque, mais à ce niveau, la moindre erreur se paie cash », a résumé le défenseur dans des propos relayés par Megasports, conscient des limites affichées dans le money time.

La déception est d’autant plus forte que les ambitions étaient élevées. Forts de leurs qualités et de leur progression ces dernières années, les Guépards espéraient franchir un cap et aller plus loin dans la compétition. « Le groupe y croyait vraiment », a reconnu Verdon, évoquant un vestiaire touché mais lucide après l’élimination.

Le bilan de cette CAN reste ainsi contrasté. Si l’objectif minimum de sortir des phases de groupes a été atteint, le Bénin espérait faire mieux que lors de l’édition 2019. Un sentiment mitigé, donc, entre fierté du chemin parcouru et frustration de ne pas avoir écrit une page plus marquante.

Enfin, Olivier Verdon a tenu à saluer le soutien indéfectible des supporters béninois. Présents, bruyants et fidèles, ils ont accompagné l'équipe tout au long de l'aventure. Un « douzième homme » auquel les Guépards auraient aimé offrir une qualification supplémentaire. Mais le football, parfois cruel, en a décidé autrement.






