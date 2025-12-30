La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité
Bénin Sénégal

CAN 2025: les compos officielles de Bénin vs Sénégal

Le Bénin défie le Sénégal ce mardi dans le cadre de la troisième et dernière journée du groupe D à la CAN 2025. Déja qualifiés pour les huitièmes de finale, les Guépards visent la victoire face aux Lions de la Téranga. Voici les compos officielles des deux équipes.

Romaric Déguénon
Romaric Déguénon
Voir tous ses articles
AFRIQUE-SPORT
165 vues
Les Guépards du Bénin
Les Guépards du Bénin@bwtv
1 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

La suite après la publicité
Publicité
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant

Bénin

Marcel DANDJINOU
Ouorou Tamimou, Mohamed Tijani, Oliver Verdon, Yohan Roche

Dodo Dokou, Hassane Imourane, Samadou Attidjikou

À lire aussi : CAN 2025: malgré la qualification, Gernot Rohr veut frapper fort face au Sénégal

Steve Mounié, Tosin Ayiegun, Junior OLAÏTAN

Sénégal

Gardien : Édouard Mendy (Al-Ahli, Arabie saoudite)

Défense : Kalidou Koulibaly (capitaine, Al-Hilal, Arabie saoudite), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), El Hadji Malick Diouf (West Ham)

À lire aussi : CAN 2025: avec le Bénin, les pays déjà qualifiés pour les huitièmes de finale

Milieu de terrain : Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Matar Sarr (Tottenham), Krépin Diatta (AS Monaco), Lamine Camara (AS Monaco)

Attaque : Sadio Mané (Al-Nassr, Arabie saoudite), Iliman Ndiaye (Everton), Habib Diallo (Al-Shabab, Arabie saoudite)

À NE PAS MANQUER
Benin Web TV 2.0 est disponibleRejoindre Maintenant