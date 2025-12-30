Accueil Afrique-Sport CAN 2025: les compos officielles de Bénin vs Sénégal

CAN 2025: les compos officielles de Bénin vs Sénégal

Le Bénin défie le Sénégal ce mardi dans le cadre de la troisième et dernière journée du groupe D à la CAN 2025. Déja qualifiés pour les huitièmes de finale, les Guépards visent la victoire face aux Lions de la Téranga. Voici les compos officielles des deux équipes.

Les Guépards du Bénin@bwtv

SOMMAIRE Bénin

Sénégal