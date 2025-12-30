CAN 2025: les compos officielles de Bénin vs Sénégal
Le Bénin défie le Sénégal ce mardi dans le cadre de la troisième et dernière journée du groupe D à la CAN 2025. Déja qualifiés pour les huitièmes de finale, les Guépards visent la victoire face aux Lions de la Téranga. Voici les compos officielles des deux équipes.
SOMMAIRE
Bénin
Marcel DANDJINOU
Ouorou Tamimou, Mohamed Tijani, Oliver Verdon, Yohan Roche
Dodo Dokou, Hassane Imourane, Samadou Attidjikou
Steve Mounié, Tosin Ayiegun, Junior OLAÏTAN
Sénégal
Gardien : Édouard Mendy (Al-Ahli, Arabie saoudite)
Défense : Kalidou Koulibaly (capitaine, Al-Hilal, Arabie saoudite), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), El Hadji Malick Diouf (West Ham)
Milieu de terrain : Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Matar Sarr (Tottenham), Krépin Diatta (AS Monaco), Lamine Camara (AS Monaco)
Attaque : Sadio Mané (Al-Nassr, Arabie saoudite), Iliman Ndiaye (Everton), Habib Diallo (Al-Shabab, Arabie saoudite)
Commentaires