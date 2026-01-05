CAN 2025: le Mozambique galvanisé par une grosse prime avant le choc face au Nigeria

À la veille de son huitième de finale contre le Nigeria, la sélection mozambicaine avance portée par la confiance de son président, qui a promis une prime exceptionnelle en cas d’exploit.

Le sélectionneur du Mozambique, Chiquinho Conde, a estimé que la prime promise par le président Daniel Francisco Chapo témoigne avant tout de la confiance placée dans les Mambas avant leur huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations face au Nigeria.

Les Mambas défieront les Super Eagles ce lundi avec, en toile de fond, une promesse financière exceptionnelle : environ 500 000 meticais pour chaque joueur et membre du staff technique en cas de qualification pour les quarts de finale.

Interrogé en conférence de presse sur l’impact de cette annonce, Chiquinho Conde a écarté toute pression supplémentaire, y voyant au contraire un puissant levier de motivation. « Notre président est un passionné de football. Nous lui sommes reconnaissants pour son soutien et sa confiance. S’il a fait cette promesse, c’est parce qu’il croit en nos chances », a expliqué le technicien mozambicain.

« Cette prime est là pour nous inspirer, pour nous pousser à jouer avec le cœur et à mesurer l’importance de la mission qui nous attend », a-t-il poursuivi, rappelant la fierté de représenter le Mozambique sur la scène continentale. En face, le Nigeria arrive avec un statut de favori assumé après avoir survolé le groupe C, remportant ses trois rencontres face à la Tunisie, la Tanzanie et l’Ouganda. Un défi de taille pour les Mambas, déterminés à créer la surprise.





