CAN 2025: Egypte, Bénin, Nigeria, le programme de ce lundi

Les huitièmes de finale de la CAN 2025 se poursuivent ce lundi avec deux chocs au programme: Egypte – Bénin, Nigeria – Mozambique.

La suite après la publicité

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 ont livré leurs premiers verdicts dimanche soir. Pays hôte de la compétition, le Maroc a validé son billet pour les quarts de finale en venant à bout de la Tanzanie (1-0), au terme d’une rencontre maîtrisée. Les Lions de l’Atlas poursuivent ainsi leur parcours devant leur public.

Dans l’autre affiche de la soirée, le Cameroun a dominé l’Afrique du Sud (2-1) et s’est également qualifié pour le tour suivant, confirmant son statut de prétendant sérieux au titre. Le choc entre le Maroc et le Cameroun est désormais programmé en quarts de finale dans les prochains jours.

À lire aussi : CAN 2025: les compos officielles de Bénin vs Sénégal

La suite des huitièmes de finale se poursuit ce lundi. L’Égypte affrontera le Bénin au stade Adrar d’Agadir, tandis que le Nigeria croisera le fer avec le Mozambique en soirée au stade de Fès. Quarts de finalistes lors de la CAN 2019, les Guépards peuvent-ils retrouver ce stade de la compétition ? Une mission en tout cas périlleuse pour la bande à Steve Mounié, appelée à sortir l’artillerie lourde face aux serres acérées des Super Eagles, grands favoris de ce duel ouest-africain. Verdict attendu ce soir à partir de 17 heures (heure du Bénin).



