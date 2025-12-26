CAN 2025: l’Angola et le Zimbabwe se quittent dos à dos

L’Angola et le Zimbabwe s’affrontaient ce vendredi à Marrakech, dans le cadre de la deuxième journée du groupe B de la CAN 2025. Et les deux équipes se sont séparées sur un score de parité (1-1).

La suite après la publicité

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La deuxième journée des phases de poule de la CAN 2025 s’ouvrait ce vendredi après-midi avec une rencontre entre l’Angola et le Zimbabwe. Dos au mur après leur faux pas lors de la première journée, les deux formations se devaient de gagner pour relancer leur compétition. Mais au coup de sifflet final, les deux sélections ont dû se contenter d’un match nul. En effet, au terme d’un duel très disputé, les Warriors et les Palancas Negras se sont quittés sur le score de 1-1.

Tout avait bien commencé pour les Angolais qui avaient ouvert le score avant la pause par l’intermédiaire de Gelson Dala (24è). Mais dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, Knowledge Musona va égaliser pour le Zimbabwe (45è +6). La seconde période très animée, n’aura pas d’incidence sur le marquoir électronique qui esr resté inchangé jusqu’au coup de siffjet final. Angolais et Zimbabwéens vont devoir réagir lors de la troisième et dernière journée pour ne pas quiiter prématurément la compétition.