Angola : Aliou Cissé pressenti comme nouveau sélectionneur des Palancas Negras

Selon des sources intyroduites, Aliou Cissé, l’ancien sélectionneur du Sénégal, serait sur le point de prendre officiellement les commandes de la sélection angolaise. Fort d’un parcours marqué par un sacre continental avec le Sénégal et une récente démission de la Libye, le technicien sénégalais se préparerait à lancer un nouveau chapitre à la tête des Palancas Negras.

Le contrat proposé viserait le long terme, les deux parties s’étant apparemment mis d’accord sur une durée de quatre ans. Si cette information se confirme, elle reflèterait la volonté de la Fédération angolaise de poser des bases stables et professionnelles, en misant sur l’expérience d’un entraîneur habitué aux compétitions majeures pour impulser une progression durable.

La nomination devrait être officialisée publiquement cet après‑midi à 16h00, avec une conférence de présentation où Cissé exposera sa feuille de route, annoncera les membres de son encadrement et définira ses priorités immédiates. Son arrivée s’effectira alors qu’une génération de joueurs angolais, évoluant tant en Europe que sur le continent, offre de nouvelles options à exploiter.

Ambitions et enjeux pour les Palancas Negras

L’engagement d’un entraîneur au palmarès continental marque le souhait de l’Angola de franchir un cap et de se mesurer aux meilleures sélections africaines. Au-delà de l’effet d’annonce, il s’agira pour Cissé de stabiliser les performances du groupe et d’installer une dynamique capable de porter l’équipe vers des rendez-vous continentaux plus exigeants. La signature place en tout cas les Palancas Negras sous les projecteurs, à l’approche des échéances qualificatives programmées en juin.