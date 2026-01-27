CAN 2025: «il est erroné de penser que le Sénégal pourrait perdre la coupe», Makhtar Diop
Alors que le Sénégal pourrait écoper d’une lourde sanction à la suite des incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025, il est toutefois peu probable que les Lions de la Teranga soient privés de leur titre, a assuré Makhtar Diop, ancien responsable de la CAF.
A l’instar de la planète foot, le Sénégal attend impatiemment la sanction qui sera la sienne. Vainqueurs de la CAN 2025, les Lions de la Téranga devraient être lourdement punis par la CAF à la suite des incidents survenus lors de la finale contre le Maroc (1-0).Le moment décisif est survenu lorsque l’arbitre du match, Jean-Jacques Ndala, a accordé de manière controversée un penalty aux Lions de l’Atlas pour une faute sur Brahim Diaz.
La décision de Ndala a provoqué l’indignation des joueurs sénégalais, qui se sont sentis lésés non seulement par le penalty sifflé, mais aussi par sa décision antérieure d’annuler leur but en raison d’une faute sur Achraf Hakimi. Les hommes de Pape Thiaw ont alors choisi de quitter le terrain avant d’être incités à y retourner par leur coéquipier Sadio Mané.
Un acte qui a visiblement écorché un article de la CAF qui stipule que toute équipe qui quitte le terrain sans l’accord de l’arbitre de la rencontre perd le match sur tapis vert. Alors que la décision de la commission de discipline de la CAF est attendue ce mardi, appliquer ce règlement viendrait à retirer le trophée aux Sénégalais. Un scénario inédit dans l’histoire de la Coupe d’Afrique des nations.
Mais pour Abdoulaye Makhtar Diop, il est peu probable de voir l’instance africaine aller jusqu’à une telle extrême. Au micro de la RTS, l’ancien responsable de la CAF assure que la bande à Sadio Mané ne serait pas privée du trophée pour ces incidents, aussi condamnables soient-ils. « Il est erroné de penser que le Sénégal pourrait perdre la coupe. Seuls les rapports officiels font foi. Rien dans les règlements de la CAF ne permet d’annuler le match. Les joueurs et officiels présents sur le terrain ont rempli leurs obligations », a rassuré l’ancien membre de la commission d’éthique de la FIFA, dans des propos relayés par Africatopsports.
Selon le dirigeant sénégalais, les sanctions devraient être individuelles. Le sélectionneur Pape Thiaw et son staff pourraient écoper de plusieurs matchs de suspension ainsi que d’amendes financières. « Les événements relèvent des actions individuelles. Certains joueurs ont quitté le terrain sous l’effet de l’émotion, ce qui est compréhensible dans le cadre d’une finale. L’humilité et le respect doivent primer dans le football. Les excuses des acteurs concernés sont importantes, surtout dans le contexte émotionnel d’un match décisif. La suspension de l’entraîneur, accompagnée de sanctions financières, est probable. L’ampleur des sanctions dépendra des faits constatés par le commissaire de match et les inspecteurs de sécurité », a-t-il indiqué.
