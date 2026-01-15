CAN 2025: Éric Chelle entretient le suspense sur son avenir à la tête du Nigeria

Après l’élimination des Super Eagles en demi-finale face au Maroc, le sélectionneur du Nigeria Éric Chelle a refusé de se projeter au-delà de la CAN 2025, assurant rester pleinement concentré sur le match pour la troisième place contre l’Égypte.

Le sélectionneur des Super Eagles, Éric Chelle, a entretenu le flou sur son avenir à la tête du Nigeria à l’issue de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Le technicien s’est exprimé mercredi soir, après l’élimination des Nigérians en demi-finale face au Maroc (4-2). Avant même le coup d’envoi du tournoi, des spéculations entouraient déjà le futur de l’entraîneur de 48 ans sur le banc des Super Eagles.

Interrogé sur la question, Chelle a toutefois tenu à recentrer le débat sur l’actualité sportive immédiate, assurant que toute son attention était désormais tournée vers le match pour la troisième place contre l’Égypte, programmé samedi. « Pour l’instant, je suis toujours l’entraîneur des Super Eagles », a-t-il déclaré. « J’ai un match contre l’Égypte et je veux le gagner. »

Questionné sur un éventuel remplacement du capitaine suspendu Wilfred Ndidi par Raphael Onyedika, le sélectionneur a rappelé l’importance du collectif : « Il ne s’agit pas d’un seul joueur, mais du groupe.» Pour rappel, la petite finale Nigeria – Egypte est prévue samedi prochain, à partir de 17 heures (GMT+1).





