CAN 2025/ Bénin – Sénégal: Sessi D’Almeida forfait

Gernot Rohr était en conférence de presse ce lundi, à la veille du match contre le Sénégal, en phase de poule de la CAN 2025. Et le sélectionneur du Bénin a confirmé le forfait de Sessi D’Almeida, victime d’une blessure musculaire.

Le Bénin devra composer sans l’un de ses hommes forts pour le choc contre le Sénégal ce mardi. En conférence de presse ce lundi 29 décembre 2025, Gernot Rohr a confirmé le forfait de Sessi D’Almeida pour la dernière journée de la phase de groupes de la CAN 2025. « Sessi D’Almeida est touché et sera indisponible demain », a déclaré Gernot Rohr face aux médias.

Touché physiquement, le milieu de terrain ne sera pas en mesure de tenir sa place pour ce choc face aux Lions de la Teranga. Une absence de poids pour les Guépards, tant D’Almeida s’est imposé comme un élément clé de l’entrejeu béninois, garant de l’équilibre entre rigueur défensive et projection vers l’avant.

Dans un contexte où chaque détail comptera, le sélectionneur franco-allemand devra revoir ses plans et ajuster son organisation afin de rester compétitif face à l’un des grands favoris du tournoi. Les Guépards devront donc puiser dans leurs ressources collectives pour tenter de prolonger leur aventure marocaine.