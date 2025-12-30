CAN 2025: avec le Bénin, les pays déjà qualifiés pour les huitièmes de finale

Grâce à leurs résultats lors de la dernière journée du groupe A, le Maroc, pays hôte, et le Mali ont décroché lundi soir leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Les deux nations rejoignent les autres équipes déjà qualifiées pour les huitièmes de finale.

La suite après la publicité

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le Maroc et le Mali ont validé lundi soir leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, à l’issue des rencontres décisives du groupe A. Pays hôte de la compétition, le Maroc a survolé la Zambie (3-0) à Rabat, porté par un doublé d’Ayoub El Kaabi et une réalisation de Brahim Diaz. Une victoire nette qui permet aux Lions de l’Atlas de terminer en tête de leur groupe.

De son côté, le Mali a assuré l’essentiel à Casablanca en concédant un match nul vierge (0-0) face aux Comores. Suffisant pour les Aigles, qui décrochent la deuxième place du groupe et accèdent au tour suivant. Le Maroc et le Mali rejoignent ainsi le Nigeria, l’Algérie, l’Afrique du Sud et l’Égypte, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Ces rencontres à élimination directe se disputeront du 3 au 6 janvier 2026.

À lire aussi : CAN 2025: six sélections déjà éliminées

Adversaire du Sénégal ce mardi dans le groupe D, le Bénin disputera également le second tour de la compétition. Créditée de 03 pts après leur victoire face au devant le Botswana lors de la 2e journée, les Guépards sont assurés de finir dans le pire des cas parmi les 4 meilleurs 3e de groupes suite aux résultats des matchs de la 3e journée des groupes A et B.





