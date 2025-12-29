CAN 2025 : Afrique du Sud bat le Zimbabwe 3-2 et rejoint l’Égypte en 8es, l’Angola en sursis
CAN 2025 — L’Afrique du Sud a battu le Zimbabwe 3-2 et se qualifie pour les huitièmes de finale de la CAN, rejoignant ainsi l’Égypte déjà assurée d’une place parmi les 16 meilleures équipes. Ce succès relance la campagne sud-africaine dans le tournoi tandis que l’Angola voit sa situation se compliquer et se retrouve presque éliminé, réduisant ses chances de poursuivre l’aventure dans la compétition.
1 min de lecture
