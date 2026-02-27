Camille Cerf critique l’ASVP après son interpellation en Guadeloupe pour tenue jugée trop légère

Camille Cerf, Miss France 2015, s’est récemment retrouvée au cœur d’une polémique en Guadeloupe après avoir été interpellée par une agente de l’Agence de surveillance de la voie publique (ASVP) en raison de sa tenue jugée « trop légère ». Dans une vidéo publiée sur son compte TikTok en mai 2025, l’animatrice raconte avoir été sommée de mettre un paréo alors qu’elle se trouvait en maillot, et relate son incompréhension face à un traitement selon elle inégal entre femmes et hommes sur la voie publique.

Élue le 19 décembre 2014 au Zénith d’Orléans, Camille Cerf est devenue une figure médiatique reconnue depuis son sacre. Née le 9 décembre 1994 à Calais, elle a continué à faire des apparitions télévisées, notamment dans Fort Boyard sur France 2, et a occupé des postes d’animatrice, remplaçant notamment Laurence Boccolini à la tête de Mot de Passe. Sa notoriété lui confère une visibilité importante sur les réseaux sociaux, où elle s’exprime régulièrement sur des sujets personnels et professionnels.

La vie privée de Camille Cerf a été marquée par un drame familial survenu quelques semaines avant son élection : la mort de son père, qu’elle a évoquée avec émotion lors d’une interview diffusée sur C8. Elle a expliqué que son père n’a pas vécu pour voir son titre de Miss France, une perte qu’elle dit toujours ressentir. Malgré cette épreuve, elle poursuit une carrière active partagée entre engagements professionnels et voyages.

Interpellation en Guadeloupe : la version de Camille Cerf

Dans la vidéo TikTok rendue publique en mai 2025, Camille Cerf détaille les faits et exprime son agacement après l’intervention de l’ASVP. Selon ses déclarations, l’agente l’aurait interpellée sans formule de politesse et lui aurait demandé de porter un paréo par-dessus son maillot. Camille affirme n’avoir initialement pas de paréo sur elle et s’être emparée d’un short présent dans son sac pour se couvrir.

Elle raconte qu’au moment où elle revêtait ce vêtement de rechange, elle a vu un groupe d’hommes passer torse nu sans aucune remarque de la part de la même agente. Interrogée par Camille sur ce traitement différencié, l’employée lui aurait répondu « Ça n’a rien à voir. Vous n’allez pas comparer ! » et lui aurait ensuite proposé de la suivre afin de fournir des explications supplémentaires.

Dans sa prise de parole, Camille Cerf rapporte avoir craint des suites judiciaires : « Ne voulant pas aller en prison […], je suis partie comme une victime », confie-t-elle dans la vidéo. Elle indique s’être retirée des lieux pour éviter d’éventuelles complications et, toujours selon ses propos, a ainsi évité de se retrouver placée en garde à vue pour « quelques heures ».

Les éléments publiés proviennent des déclarations faites par Camille Cerf sur son compte TikTok en mai 2025 et de sa rétrospective sur sa carrière et sa vie personnelle relayée dans des médias.