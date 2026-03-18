Cameroun : Canyon Resources met en avant 78,7 milliards FCFA de liquidités

Canyon Resources a annoncé qu’elle suspend provisoirement l’entrée de nouveaux actionnaires dans le capital de son projet de bauxite de Minim Martap au Cameroun, affirmant disposer de liquidités et d’une capacité d’endettement suffisantes pour achever la première phase jusqu’aux premières exportations, après le rejet par les actionnaires d’une tranche de financement lors d’une assemblée générale extraordinaire.

Lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 9 mars 2026, les actionnaires ont refusé la mise en place de la tranche 2 d’un plan de financement évalué à 170 millions de dollars australiens (environ 68,77 milliards de FCFA), mesure qui aurait permis l’entrée d’investisseurs tels qu’Afriland Bourse & Investissement et Eagle Eye Asset Holdings au capital du projet.

Peter Secker, directeur général de Canyon Resources, a indiqué à la presse que des modélisations financières actualisées montrent que les fonds envisagés dans cette tranche 2 ne sont pas nécessaires pour mener à bien le reste de la phase 1. Selon lui, la société privilégie désormais la réalisation des étapes opérationnelles et le soutien du cours de l’action avant d’envisager de nouveaux besoins de financement.

Financement, composantes proposées et calendrier opérationnel

Dans un communiqué publié le 9 mars 2026, Canyon Resources précise que la trésorerie disponible, combinée à la part non tirée de la facilité de dette accordée par AFG Bank Cameroon, suffit à couvrir les dépenses d’investissement (CAPEX) de la phase 1, estimées à 97 millions de dollars US (soit environ 55,3 milliards de FCFA) jusqu’à la première expédition, conformément aux paramètres de l’étude de faisabilité définitive (DFS).

Le montage financier initialement prévu incluait une levée d’environ 70 millions de dollars australiens en actions en partenariat avec Afriland Bourse & Investissement, ainsi qu’un placement de 100 millions de dollars australiens en faveur d’Eagle Eye Asset Holdings Pte. Ltd. Ces apports avaient été conçus pour financer une partie significative du développement et permettre une montée au capital des investisseurs mentionnés.

Après le rejet par les actionnaires, la direction de Canyon a indiqué avoir échangé avec les parties prenantes concernées avant et après l’assemblée et soutient que, compte tenu de l’endettement disponible, l’entreprise peut poursuivre le calendrier défini sans recourir à ces apports extérieurs pour l’instant.

Sur le terrain, l’entreprise affirme que les équipements d’extraction nécessaires ont déjà été installés sur le site de Minim Martap. Le groupe indique attendre le démarrage des opérations minières courant mars 2026, avec une première production envisagée au début du deuxième trimestre 2026.

La société a également rappelé les étapes prévues dans son planning opérationnel, en soulignant que les premières expéditions restent programmées au troisième trimestre 2026.