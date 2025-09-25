Cameroun : au moins 04 civils tués et 02 enlevés par Boko Haram

Au moins quatre civils ont été tués et deux autres enlevés la semaine dernière dans l’Extrême-Nord du Cameroun lors de plusieurs attaques attribuées à Boko Haram, selon des sources locales et sécuritaires.

Samedi, le chef du village d’Algoumri Nadji a été abattu par un groupe de huit hommes armés dans l’arrondissement de Goulfey (Logone-et-Chari), après avoir signalé une cache d’armes présumée du groupe jihadiste.

À Mora (Mayo-Sava), des hommes armés ont attaqué dimanche un site d’éleveurs, tuant une personne et en enlevant une autre. Une nouvelle attaque, dans la nuit de mercredi à jeudi, a fait deux morts supplémentaires et un enlèvement.

La situation sécuritaire dans l’Extrême-Nord continue de se détériorer, avec des attaques et des kidnappings ciblant régulièrement les civils. Les forces de sécurité poursuivent leurs opérations de ratissage dans les zones touchées.