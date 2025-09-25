PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Cameroun : au moins 04 civils tués et 02 enlevés par Boko Haram

Cameroun : au moins 04 civils tués et 02 enlevés par Boko Haram

Société
Par Kevin Aka
Mis à jour:
Moins de 1 min.
Rubrique société
Rubrique société Ph: BWT
- Publicité-
. .

Au moins quatre civils ont été tués et deux autres enlevés la semaine dernière dans l’Extrême-Nord du Cameroun lors de plusieurs attaques attribuées à Boko Haram, selon des sources locales et sécuritaires.

Samedi, le chef du village d’Algoumri Nadji a été abattu par un groupe de huit hommes armés dans l’arrondissement de Goulfey (Logone-et-Chari), après avoir signalé une cache d’armes présumée du groupe jihadiste.

À Mora (Mayo-Sava), des hommes armés ont attaqué dimanche un site d’éleveurs, tuant une personne et en enlevant une autre. Une nouvelle attaque, dans la nuit de mercredi à jeudi, a fait deux morts supplémentaires et un enlèvement.

La situation sécuritaire dans l’Extrême-Nord continue de se détériorer, avec des attaques et des kidnappings ciblant régulièrement les civils. Les forces de sécurité poursuivent leurs opérations de ratissage dans les zones touchées.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Bénin: l’ANDF dément toute vente de parcelles et invite à la vigilance

France

Financement libyen: Nicolas Sarkozy condamné à 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt différé

Algérie

Algérie : 06 terroristes éliminés lors d’une opération dans le nord-est

Bénin

Ouidah: Trois hôtels de luxe bientôt construits à Avlékété

Burkina Faso

Côte d’Ivoire : fin de service de SNEDAI pour les cartes consulaires burkinabè

France

France : Sarkozy reconnu coupable dans le procès du financement libyen de 2007

Bénin

Bénin: un plan stratégique 2025-2029 pour dynamiser l’emploi des jeunes

Malawi

Malawi : Peter Mutharika remporte la présidentielle face à Lazarus Chakwera

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Adjoumani dément toute pression onusienne sur les candidatures recalées

Bénin

Bénin – Modification des données sur la liste électorale: la date butoir fixée au 28 septembre

VOIR TOUS LES FLASHS