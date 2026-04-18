Calendrier des demi-finales retour de la Ligue des champions CAF

Le tableau final de la Ligue des champions de la CAF se dessinera ce week-end avec les retours des demi-finales programmés samedi. Deux clubs abordent ces rencontres avec un avantage tangible, tandis que leurs adversaires nourrissent l’espoir d’un renversement spectaculaire.

En Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns accueille l’Espérance de Tunis après un succès obtenu la semaine dernière sur le fil. Finalistes de la précédente édition, les Sundowns cherchent cette saison à franchir un cap et à décrocher enfin le trophée continental. Réguliers sur la scène africaine, ils abordent ce rendez-vous avec confiance, alors que l’EST, menée d’un but, tentera de renverser la situation loin de ses bases pour décrocher sa place en finale.

La seconde confrontation oppose deux formations marocaines dans un derby national. L’AS FAR a pris une option décisive en s’imposant 2-0 lors de la première manche, un résultat qui lui offre une assise confortable avant la réception. De son côté, la RS Berkane, qui découvre cette phase à ce niveau, ne renonce pas et vise à combler son retard pour atteindre l’ultime rendez-vous continental.

Programme de la manche retour des demi-finales

Samedi 18 avril :

13h00 : Mamelodi Sundowns vs ES Tunis

19h00 : RS Berkane vs AS FAR