CAF: « les serviettes doivent rester loin d’un gardien », la folle sortie du président de la commission des arbitres

Plus d’une semaine après la finale entre le Sénégal et le Maroc, l’affaire des serviettes et les déclarations de la CAF continuent d’enflammer le débat et de ternir l’image du football africain.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Plus d’une semaine après le coup de sifflet final, la CAN 2025 continue d’alimenter les débats, loin des seules considérations sportives. Si le Sénégal a inscrit une nouvelle ligne à son palmarès en remportant, au Maroc, la deuxième Coupe d’Afrique des Nations de son histoire, la finale face aux Lions de l’Atlas reste marquée par une série d’incidents qui ont profondément divisé l’opinion.

Parmi les épisodes les plus commentés figure la désormais célèbre « affaire des serviettes ». Déjà observée lors des tours précédents, la situation a atteint son paroxysme en finale, lorsque des stadiers ont tenté à plusieurs reprises de s’emparer de la serviette d’Édouard Mendy. Son coéquipier Yehvann Diouf, venu s’interposer, a même été pris à partie sur la pelouse, dans des scènes largement relayées et jugées choquantes.

Alors que cette polémique a refait surface récemment lors d’un match de Coupe de la CAF au stade Mohammed V, la Confédération africaine de football a fini par réagir. Au micro de Canal+ Afrique, le président de la commission des arbitres, Olivier Safari, a tenté d’apporter un éclairage pour le moins controversé. « C’est un problème que l’organisateur doit prendre en considération dans les compétitions à venir. La serviette n’est pas un équipement d’un joueur ou d’un gardien. Lorsqu’un gardien s’accompagne d’une serviette, ça doit être de manière très sportive et avec plus de fair-play. Dès lors que celui-ci commence à crier ou influencer le jeu, je pense que cette serviette doit être loin de cet espace de jeu», a-t-il tranché.

Des propos qui ont suscité une vive indignation sur les réseaux sociaux, beaucoup y voyant une prise de position maladroite, voire une justification implicite des débordements observés. Une chose est sûre : au-delà du trophée, cette CAN 2025 laisse derrière elle un débat qui interroge la gouvernance et l’image du football africain.