CAF : la réunion du Comité exécutif prévue pour le 29 mars sous fortes tensions

La Confédération Africaine de Football (CAF) a surpris observateurs et acteurs du football en programmant une réunion de son Comité Exécutif le 29 mars, au cœur de la pause internationale. Cette convocation arrive alors que plusieurs dirigeants sont engagés aux côtés de leurs sélections nationales, ce qui risque de limiter la présence de certains membres clés lors des débats.

Le calendrier retenu soulève des interrogations quant à la représentativité et à l’efficacité de la session. Réunir l’ensemble des décisionnaires apparaîtra délicat tandis que se multiplient déplacements et obligations sportives. Pourtant, l’agenda de la rencontre promet d’être chargé, avec des points susceptibles de redistribuer les cartes au sommet de l’organisation.

Au centre des spéculations figure le sort de Véron Mosengo-Omba, secrétaire général de la CAF, dont un départ vers d’autres fonctions est évoqué depuis plusieurs semaines. La réunion pourrait officialiser un changement à ce poste stratégique, acte qui ne manquerait pas d’introduire une phase de recomposition interne et politique au sein de la confédération.

Des dossiers épineux et des décisions attendues

Au-delà des enjeux de gouvernance, les membres du Comité Exécutif devront également se prononcer sur plusieurs contentieux sportifs aux fortes implications politiques. La décision de la commission d’appel sur le litige opposant le Maroc au Sénégal retiendra particulièrement l’attention, tant elle peut influer sur la confiance des fédérations et sur la tenue des prochaines compétitions continentales.

Plusieurs autres affaires sensibles figurent à l’ordre du jour et pourraient amplifier les tensions internes si elles ne trouvent pas de résolution consensuelle. Les arbitrages à venir auront un impact sur la stabilité institutionnelle de la CAF, à un moment où l’organisation prépare des échéances majeures et doit préserver son intégrité face aux pressions externes et aux intérêts divergents.