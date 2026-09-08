Sénégal : Al Aminou Lô maintient le cap « Sénégal 2050 » devant les députés

Devant l’Assemblée nationale, Ahmadou Al Aminou Lô a placé la Vision Sénégal 2050 au cœur de sa déclaration de politique générale, sur fond de contraintes budgétaires et d’accord avec le FMI.

Le Premier ministre sénégalais Ahmadou Al Aminou Lô a présenté mardi 8 septembre sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale. Il a placé la poursuite de la transformation du pays, adossée à la Vision Sénégal 2050, au centre de l’action de son gouvernement.

À Dakar, le chef du gouvernement a assuré devant les députés que le référentiel de « transformation systémique » inspiré de la Vision Sénégal 2050 resterait la boussole de son équipe. Cette orientation, a-t-il expliqué, s’inscrit dans la continuité du programme porté par Bassirou Diomaye Faye lors de la présidentielle.

Ahmadou Al Aminou Lô a ainsi choisi d’ouvrir son grand oral parlementaire par un message de continuité sur le cap stratégique. Avant sa nomination à la Primature, il avait été chargé du suivi de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, un référentiel qu’il connaît donc de l’intérieur.

Le Premier ministre a toutefois annoncé une évolution dans la méthode de conduite de l’action publique. Les premières orientations relayées au cours de son intervention mettent l’accent sur la mise en œuvre du projet gouvernemental, alors que l’exécutif doit simultanément répondre aux contraintes budgétaires et aux attentes sociales.

Un grand oral sous forte contrainte économique

La séance plénière a débuté mardi matin sous la présidence d’Ousmane Sonko, président de l’Assemblée nationale. Ahmadou Al Aminou Lô, nommé Premier ministre le 25 mai 2026, présente sa feuille de route un peu plus de trois mois après la formation de son gouvernement.

L’exercice intervient aussi une semaine après l’accord conclu au niveau des services entre le Sénégal et le Fonds monétaire international. Le projet porte sur une Facilité élargie de crédit d’environ 2,2 milliards de dollars sur 36 mois et reste soumis à l’approbation de la direction et du Conseil d’administration du FMI.

Le programme discuté avec le Fonds vise notamment à restaurer la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette, à réduire les vulnérabilités budgétaires et extérieures, à renforcer les dépenses sociales et à soutenir une croissance davantage portée par le secteur privé. Le gouvernement sénégalais a parallèlement annoncé un plan de traitement de la dette.

La déclaration de politique générale doit donc préciser comment l’exécutif entend traduire la Vision Sénégal 2050 dans ce nouvel environnement financier. Pour Ahmadou Al Aminou Lô, le défi consiste désormais à transformer le cap affiché en mesures exécutables, tout en préservant les priorités sociales et l’investissement public.