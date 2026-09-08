Rentrée au Bénin : l’exercice anti-harcèlement viral sur TikTok à tester avec son enfant

À quelques jours de la rentrée du 14 septembre, des parents répètent avec leurs enfants des réponses calmes à des insultes possibles. L’idée peut aider à préparer une réaction, à condition de ne pas transformer l’exercice en concours de répartie ni de remplacer l’intervention des adultes.

À quelques jours de la rentrée scolaire au Bénin, un exercice de rôle gagne en visibilité sur TikTok : des parents imaginent avec leurs enfants des situations de moquerie ou de harcèlement et leur font répéter des réponses courtes, calmes et affirmées. Le format, présenté ce 8 septembre 2026 comme une tendance parentale virale par la presse australienne, mise moins sur la « bonne punchline » que sur la préparation à une situation déstabilisante.

Le timing est particulièrement parlant au Bénin, où la pré-rentrée se déroule du 7 au 11 septembre et où les élèves reprennent officiellement les cours le lundi 14 septembre 2026. Pour les familles, la tendance peut devenir un prétexte utile pour parler de harcèlement avant le retour en classe, sans attendre qu’un incident survienne.

L’idée de répéter à l’avance des réactions possibles n’est pas absurde. L’UNICEF conseille aux parents d’écouter leur enfant calmement, de réfléchir avec lui à des scénarios qui l’ont frustré et d’imaginer des réponses constructives et non préjudiciables. L’organisation recommande aussi de travailler avec l’école lorsqu’un enfant est harcelé.

Mais l’exercice a une limite importante : il ne doit pas faire croire qu’un enfant doit gérer seul une situation répétée, humiliante, menaçante ou violente. Le portail public américain StopBullying.gov recommande notamment de ne pas demander à l’enfant d’ignorer systématiquement le harcèlement et de ne pas l’encourager à se battre physiquement.

Le plus simple est de jouer quelques scènes très courtes à la maison, dans un moment calme. Un parent peut formuler une remarque désagréable fictive, puis laisser l’enfant essayer plusieurs réponses. L’objectif n’est pas de lui apprendre à humilier l’autre, mais à poser une limite, sortir de la situation et demander de l’aide si nécessaire.

Cinq formulations simples peuvent servir de point de départ :

« Je n’accepte pas que tu me parles comme ça. » Une phrase claire, sans insulte en retour. « Arrête. » Court et direct, surtout si l’enfant se sent suffisamment en sécurité pour le dire. « Je vais rejoindre mes amis ou un adulte. » L’exercice doit aussi apprendre à quitter la scène. « Ce que tu dis ne décide pas de ma valeur. » Une manière de ne pas transformer la moquerie en jugement sur soi. « Je vais en parler à un adulte. » Demander de l’aide n’est pas une faiblesse et doit rester une option centrale.

Chaque enfant réagit différemment. Certains seront à l’aise avec une phrase directe, d’autres préféreront s’éloigner. Il est donc plus utile de préparer deux ou trois options adaptées à son tempérament que d’imposer une formule censée fonctionner dans toutes les situations.

Ce qu’il vaut mieux éviter

La recherche de la réplique la plus drôle ou la plus cinglante peut facilement déplacer le problème. Une réponse humiliante peut alimenter l’escalade, surtout devant d’autres élèves ou sur les réseaux sociaux. Les vidéos virales donnent parfois l’impression qu’une bonne répartie suffit à reprendre le contrôle ; dans la vie réelle, un rapport de force peut être plus complexe.

Il vaut mieux éviter aussi de tester un enfant devant la caméra sans qu’il comprenne le but de l’exercice. Une discussion privée laisse davantage de place à ses émotions et à ses questions. Si l’enfant raconte qu’une situation a déjà commencé, la priorité devient l’écoute, la collecte des faits utiles et le contact avec l’établissement scolaire.

Pour le cyberharcèlement, les mêmes réflexes de soutien s’appliquent, avec en plus la conservation des éléments utiles, le blocage ou le signalement des comptes lorsque c’est pertinent et l’accompagnement de l’enfant dans ses usages numériques. L’UNICEF rappelle que les commentaires en ligne peuvent avoir des effets bien réels et que les parents ont intérêt à connaître les plateformes utilisées par leurs enfants.

Le bon objectif : préparer, pas responsabiliser l’enfant à la place des adultes

Une répétition à la maison peut aider un enfant à trouver ses mots plus vite, mais elle ne remplace ni la vigilance des adultes ni les procédures de l’école. Si les faits sont répétés, s’accompagnent de menaces, de violence, d’isolement ou d’une forte détresse, l’enfant doit pouvoir compter rapidement sur un parent, un enseignant, un responsable scolaire ou un professionnel compétent.

À l’approche de la rentrée, cet exercice viral peut donc être utile s’il sert à ouvrir la conversation : quelles situations mettraient l’enfant mal à l’aise, à qui demanderait-il de l’aide et quelles phrases lui sembleraient naturelles ? La meilleure préparation n’est pas la réplique parfaite, mais la certitude de ne pas avoir à affronter seul une situation de harcèlement.