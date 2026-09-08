Côte d’Ivoire : Dydy Yeman propulse « Casse tes reins » en tête de YouTube

Le single « Casse tes reins » de Dydy Yeman occupe la première place du dernier classement quotidien disponible de YouTube en Côte d’Ivoire, devant Tazeboy et Himra.

Dydy Yeman s’installe au sommet de YouTube en Côte d’Ivoire. Sur le dernier classement quotidien disponible, daté du 6 septembre 2026, son titre « Casse tes reins » occupe la première place avec 314 489 écoutes sur les deux jours couverts par le relevé, devant « Matata » de Tazeboy et « Naigaidjan » de Himra.

La progression est d’autant plus notable que le morceau gagne une place par rapport au relevé précédent. Himra, qui domine actuellement Apple Music Côte d’Ivoire, reste très présent dans ce classement YouTube avec plusieurs titres dans le Top 20, mais Dydy Yeman conserve l’avantage sur la vidéo.

Sorti le 25 juin 2026 sur les plateformes de streaming, « Casse tes reins » s’est rapidement imposé comme l’un des titres les plus solides du moment dans le paysage ivoirien. Le clip officiel a été mis en ligne le 27 juin sur la chaîne de Dydy Yeman.

La performance ne se limite pas à une poussée de quelques jours. Le classement hebdomadaire YouTube Côte d’Ivoire arrêté au 27 août plaçait déjà « Casse tes reins » en tête pour une neuvième semaine de présence, avec un pic à la première place et huit semaines passées au sommet.

Dydy Yeman place également « Tu as raison » à la 12e position du classement quotidien du 6 septembre, signe que l’attention du public ne se concentre pas sur un seul morceau.

Dydy Yeman confirme la percée du biama

Artiste chanteur et chorégraphe ivoirien, Dydy Yeman s’est imposé ces dernières années comme l’un des visages du biama, une branche énergique du coupé-décalé où la danse occupe une place centrale. La fiche artiste Spotify le présente d’ailleurs comme une figure de cette scène ivoirienne contemporaine.

Cette percée intervient dans une période très concurrentielle pour la musique ivoirienne en ligne. Himra domine actuellement Apple Music Côte d’Ivoire, tandis qu’Ariel Sheney s’est récemment hissé sur le podium hebdomadaire de YouTube avec son hommage à Nadiya Sabeh.

Avec « Casse tes reins », Dydy Yeman confirme surtout qu’un titre sorti depuis plus de deux mois peut encore gagner du terrain et rester au centre des usages musicaux locaux.