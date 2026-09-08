Peace Hyde rejoint TIME Africa comme directrice des partenariats stratégiques mondiaux

La productrice et personnalité médiatique britanno-ghanéenne Peace Hyde ouvre un nouveau chapitre de sa carrière : TIME Africa l’a nommée directrice des partenariats stratégiques mondiaux ce mardi 8 septembre 2026.

Peace Hyde change de décor, mais pas d’ambition. La productrice, animatrice et figure médiatique britanno-ghanéenne a été nommée directrice des partenariats stratégiques mondiaux de TIME Africa, une nomination annoncée ce mardi 8 septembre 2026. Un nouveau chapitre très exposé pour celle qui a construit, au fil des années, une passerelle entre télévision, médias, entrepreneuriat et culture africaine.

Dans ses nouvelles fonctions, Peace Hyde devra développer les partenariats internationaux de TIME Africa et identifier de nouvelles opportunités éditoriales et commerciales, notamment autour de propriétés intellectuelles originales destinées aux publics africains et internationaux. L’annonce a été faite par TIME Africa sur Instagram et relayée dans la journée par plusieurs médias ghanéens, dont YEN.com.gh et News Ghana.

Ce virage arrive après plus d’une décennie passée dans l’univers Forbes Africa, où Peace Hyde a notamment occupé des responsabilités dans le numérique, les partenariats et la couverture de l’Afrique de l’Ouest. Sa trajectoire ne s’est jamais limitée au journalisme : elle s’est aussi imposée comme productrice, présentatrice et entrepreneure de médias, avec une présence remarquée dans des formats à forte audience sur le continent.

Pour le public entertainment, son nom reste particulièrement associé à Young, Famous & African, la téléréalité africaine de Netflix qu’elle a créée et produite. Cette exposition s’inscrit dans un paysage où Netflix renforce aussi sa distribution en Afrique francophone. Ce mélange de glamour, de célébrités, de rivalités et d’ambitions panafricaines a renforcé sa visibilité bien au-delà du Ghana et l’a installée parmi les professionnelles africaines capables de faire circuler des histoires locales vers une audience mondiale.

Un nouveau terrain de jeu pour Peace Hyde

Chez TIME Africa, Peace Hyde arrive donc avec un profil à la frontière du showbiz et de la stratégie. La mission annoncée porte moins sur l’exposition personnelle que sur la construction de passerelles : partenariats, nouveaux projets et contenus capables de voyager d’un marché africain à l’autre. Une évolution cohérente avec une carrière où elle a souvent alterné l’écran, la production et les coulisses de l’industrie.

La nomination a déjà suscité une vague de félicitations sur les réseaux sociaux, notamment de la part de collègues et d’abonnés saluant une nouvelle étape dans son parcours. TIME Africa se présente comme une rédaction indépendante produite en collaboration avec TIME et destinée aux publics du continent.

Pour Peace Hyde, cette arrivée ouvre surtout une phase où son influence pourrait se mesurer moins à son temps d’antenne qu’aux projets qu’elle aidera à faire naître. Après Forbes Africa et Netflix, la Ghanéenne ajoute ainsi TIME Africa à un parcours déjà largement panafricain.