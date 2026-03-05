Burundi : Sandra Muhoza remise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire

Après 685 jours derrière les barreaux, la journaliste burundaise Sandra Muhoza est sortie de détention provisoire le mercredi 4 mars 2026, sous contrôle judiciaire. L’ordonnance d’exécution, émise par le procureur général près la cour d’appel de Ngozi, a permis son retour au domicile familial, avec l’obligation de demeurer dans sa province de résidence et de rester discrète.

Muhoza, 43 ans et collaboratrice du site en ligne La Nova Burundi, avait été interpellée en avril 2024. Les autorités lui reprochaient d’avoir relayé, dans un groupe privé sur WhatsApp, une information faisant état d’une distribution d’armes ciblant des jeunes affiliés au parti au pouvoir.

Une première condamnation avait été annulée en appel, mais une nouvelle décision rendue en début 2026 l’avait condamnée à quatre ans de prison ferme pour « atteinte à l’intégrité du territoire national » et « aversion raciale », une sentence vivement critiquée par des organisations de défense des journalistes.

Dans leur communiqué, Reporters sans frontières a salué la remise en liberté et demandé que toutes les charges pesant sur la journaliste soient retirées. Les avocats et observateurs attendent par ailleurs l’audience d’appel, fixée au plus tard au 20 mars 2026.

Réactions des organisations de défense de la presse et suite judiciaire

Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a également apprécié la libération provisoire, tout en soulignant que celle-ci ne répare pas « l’injustice subie ». Muthoki Mumo, directrice du programme Afrique au CPJ, a rappelé que la véritable liberté de Sandra Muhoza dépendra d’un acquittement ou d’un abandon définitif des poursuites par la justice burundaise.

Sur le plan procédural, l’ordonnance du 27 février 2026 du parquet de Ngozi a été l’élément déclencheur de sa sortie. Les autorités judiciaires doivent encore statuer sur l’appel en cours, qui déterminera si la remise en liberté devient permanente ou si la peine prononcée en début d’année sera confirmée.