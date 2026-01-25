Burna Boy : seul Fela me dépasse

Dans un échange médiatique qui relance le débat sur l’héritage de l’afrobeat, Burna Boy a publiquement reconnu Fela Anikulapo Kuti comme « le roi » et « le seul à être plus grand » que lui, alors qu’une querelle persistante oppose Wizkid à Seun Kuti, fils du légendaire fondateur de l’afrobeat.

La déclaration de Burna Boy, reprise dans une vidéo publiée sur Instagram par le blogueur Tunde Ednut samedi soir, intervient après un affrontement verbal qui a éclaté mardi lorsque des fans ont comparé Wizkid au défunt Fela Anikulapo Kuti. Cette comparaison a immédiatement suscité la colère de Seun Kuti, qui a pris la défense de l’héritage de son père.

La polémique a rapidement enflammé les réseaux sociaux au Nigeria et au-delà, divisant les internautes et attirant des réactions de personnalités du monde musical. Certains ont reproché à Wizkid un manque de respect envers la mémoire de Fela, tandis que d’autres ont estimé que la réaction de Seun était excessive et qu’elle visait davantage la surexposition médiatique que le respect dû à une légende musicale.

Les racines du conflit entre Wizkid et Seun Kuti

Le différend a pris racine lorsque des admirateurs ont établi un parallèle entre la carrière de Wizkid et l’empreinte laissée par Fela, figure tutélaire de l’afrobeat et artiste engagé. Seun Kuti, dernier-né de Fela, a exprimé publiquement son mécontentement, jugeant la comparaison déplacée et s’en prenant verbalement à Wizkid.

Dans une vidéo de colère mise en ligne peu après la sortie de l’EP « Real », fruit d’une collaboration entre Wizkid et Asake, Seun a remis en question la pertinence actuelle et le rythme de travail de Wizkid. Il a notamment souligné que, selon lui, l’artiste n’avait pas annoncé de concerts majeurs cette année et semblait s’appuyer sur cette collaboration pour maintenir ou regagner l’attention du public. Seun a opposé sa propre activité et son calendrier d’artiste comme preuve d’un engagement professionnel soutenu.

Cette joute verbale a rouvert le débat sur la manière dont l’héritage de Fela est évoqué aujourd’hui et sur la sensibilité des familles d’artistes historiques face aux comparaisons contemporaines. Le cas illustre aussi la façon dont les fans, par leurs comparaisons et commentaires, peuvent déclencher des tensions entre artistes et héritiers culturels.

Burna Boy rappelle la stature de Fela

Au milieu de ces échanges, Burna Boy — lui-même une figure majeure de la scène afrobeat contemporaine — a choisi d’apaiser implicitement la controverse en reconnaissant la primauté historique de Fela. Dans la séquence diffusée sur Instagram, il affirme sans ambiguïté que « Fela est le roi » et qu’il est « le seul à être plus grand » que lui. Cette prise de position d’un artiste de premier plan ajoute une voix influente au débat et réaffirme le statut de Fela comme référence incontournable pour plusieurs générations de musiciens nigérians.

La réaction de Burna Boy souligne l’importance symbolique de Fela Anikulapo Kuti dans l’histoire de la musique africaine et la manière dont son héritage continue de structurer les conversations autour de la création musicale contemporaine au Nigeria.