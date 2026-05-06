Davido: « La politique ne m’empêcherait pas de faire de la musique »

Invité d’un récent livestream, Davido a assuré qu’une éventuelle carrière politique ne mettrait pas fin à son activité artistique. La star nigériane de l’Afrobeats a toutefois reconnu avoir pris ses distances avec ses anciennes ambitions politiques, évoquant les difficultés rencontrées par plusieurs célébrités engagées dans la sphère publique.

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La star nigériane de l’Afrobeats Davido a assuré qu’une éventuelle carrière politique ne mettrait pas un terme à son parcours artistique. Lors d’un récent livestream avec Davrel, le chanteur, de son vrai nom David Adeleke, a expliqué qu’il continuerait à se produire sur scène même s’il venait un jour à occuper des fonctions gouvernementales.

L’artiste s’est notamment appuyé sur l’exemple de l’ancien président haïtien Michel Martelly, lui-même musicien avant son arrivée au pouvoir. « Si un jour je décide d’entrer au gouvernement, je continuerai à faire de la musique. Je ne pense pas que cela change quoi que ce soit », a déclaré Davido. « Évidemment, ce ne sera peut-être plus au même rythme qu’avant. Michel Martelly était musicien lorsqu’il était président d’Haïti et il continuait à se produire. Il partait même en tournée pendant ses vacances présidentielles. »

L’interprète de plusieurs succès africains a toutefois reconnu que son intérêt pour la politique s’était considérablement refroidi au fil des années. Selon lui, l’expérience de nombreuses célébrités nigérianes passées du monde du divertissement à la sphère politique ne s’est pas révélée concluante. Davido a ainsi confié qu’il avait autrefois envisagé une carrière politique, avant de devenir plus sceptique face aux réalités du terrain et aux difficultés du système politique nigérian.





