Burkina Faso: l’ex ministre et députée Yolande Compaoré retrouvée sans vie à son domicile

L’ancienne ministre et députée burkinabè Yolande Compaoré a été retrouvée sans vie dans des circonstances qui suscitent émotion et interrogation au sein de l’opinion publique.

Le corps de la haute personnalité politique a été découvert récemment dans son domicile, selon des sources sécuritaires locales. C’est un proche qui a donné l’alerte après avoir constaté l’absence prolongée de la défunte.

Alertés, les services de sécurité se sont rendus sur place où ils ont procédé à la constatation du décès et au transfert de la dépouille aux services de médecine pour des expertises complémentaires.

Aucun élément officiel n’a, à ce stade, été communiqué sur les causes du décès. Les autorités burkinabè ont indiqué que l’enquête judiciaire est ouverte afin d’établir les circonstances précises de cette mort, tout en invitant à la retenue et au respect de la famille dans cette épreuve.

L’ancienne ministre, avait exercé plusieurs fonctions ministérielles au cours de sa carrière politique, laissant derrière elle un parcours marqué par son engagement au service de son pays, le Burkina Faso.