Burkina Faso : le Premier ministre fait le point sur la lutte contre le terrorisme

Le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, a affirmé devant l’Assemblée nationale, vendredi 30 janvier, que les forces de défense et de sécurité avaient reconquis près de 74 % du territoire national. Lors de cette session parlementaire annuelle, il a dressé le bilan de la situation du pays, présenté des perspectives pour 2026 et répondu aux questions des députés.

Exercice institutionnel récurrent à la même période de l’année, cette prise de parole visait à rendre compte de l’évolution de la sécurité et de la gouvernance nationale, selon le gouvernement. Le chef du gouvernement a exposé son état des lieux devant les parlementaires, insistant sur les avancées attribuées aux opérations des forces publiques.

La déclaration chiffrée – « près de 74 % du territoire reconquis » – a constitué l’un des éléments centraux de son intervention. L’annonce a été faite en séance plénière, dans le cadre du bilan annuel que le Premier ministre est traditionnellement invité à présenter au Parlement, suivi d’un tour de questions de la part des députés.

Bilan présenté en séance plénière

Au cours de son allocution, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a relié cette estimation de reconquête territoriale aux opérations conduites par les forces de défense et de sécurité. Il a mis en perspective cette progression au regard des priorités assignées par l’exécutif pour l’année écoulée et pour la période à venir.

La séance, ouverte aux interventions des représentants de la nation, a permis aux parlementaires d’interroger le gouvernement sur la mise en œuvre des politiques publiques ainsi que sur les mesures prises pour renforcer la sécurité intérieure et rétablir l’autorité de l’État dans les zones concernées. Le Premier ministre a répondu aux questions et aux demandes de précisions formulées par les députés.

Cette présentation annuelle s’inscrit dans le calendrier institutionnel et donne lieu à un échange direct entre le gouvernement et l’Assemblée nationale. Selon le chef du gouvernement, les chiffres annoncés reflètent l’état des opérations menées par les forces de défense et de sécurité au cours de la période précédente, et s’inscrivent dans les perspectives annoncées pour 2026.

La séance du 30 janvier a duré plusieurs heures, au cours desquelles le Premier ministre a déroulé son exposé avant d’engager un débat avec les élus. Outre la question de la reconquête territoriale, les échanges ont porté sur les modalités d’action et les priorités qui seront mises en œuvre dans les prochains mois.

