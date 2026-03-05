Britney Spears arrêtée pour conduite en état d’ivresse en Californie

Britney Spears a été interpellée le 4 mars dans le comté de Ventura, en Californie, pour conduite en état d’ivresse, a rapporté TMZ. La chanteuse de 44 ans a été arrêtée aux alentours de 21h30 par la California Highway Patrol, conduite au poste et détenue pendant la nuit avant d’être libérée vers 6h00 du matin, selon des sources policières. Son entourage a refusé de commenter l’affaire et son compte Instagram a été vidé de l’ensemble de ses publications au moment des premiers bilans publics.

Les informations initiales proviennent du site américain TMZ, qui précise que l’interpellation s’est déroulée non loin du domicile de l’artiste. La mention de conduite en état d’ivresse est présentée par ce média comme motif de l’intervention policière ; aucune précision judiciaire supplémentaire n’a été communiquée par les représentants de Britney Spears ou par un communiqué officiel des autorités au moment où ces éléments ont été relayés.

La disparition soudaine des publications sur le compte Instagram de la star a été relevée par plusieurs observateurs et médias, qui l’établissent concomitamment aux révélations sur son arrestation. Des extraits d’anciens posts montrant la chanteuse dans des vidéos où elle danse ont alimenté les discussions publiques depuis qu’elle a mis sa carrière entre parenthèses. Ces éléments alimentent l’inquiétude d’une partie de son public, sans que des éléments factuels complémentaires aient été fournis par l’entourage de la star.

Britney Spears : tutelle, carrière et rumeurs de retour

Sur le plan personnel et professionnel, Britney Spears reste au centre de plusieurs dossiers médiatiques. La chanteuse a vécu plus de treize ans sous la tutelle de son père, une situation qui a pris fin et dont la fin est souvent évoquée comme un tournant dans sa quête d’autonomie. Depuis la levée de cette tutelle, elle a affiché des publications régulières sur les réseaux sociaux et a alterné moments de retrait et prises de parole publiques.

Côté discographique, il est rappelé que la dernière sortie solo de Britney Spears remonte à l’album Glory, publié il y a dix ans. En 2024, elle avait indiqué sur Instagram ne pas envisager un retour en studio. Parallèlement, la parution de son autobiographie, intitulée La femme en moi, a relancé l’intérêt médiatique autour de sa carrière et de sa vie privée, et des projets d’adaptation biographique sont évoqués dans certains médias.

Sur le plan artistique, une information relayée par des comptes sociaux récents met en avant un jeune auteur-compositeur new-yorkais, Bentley Robles, qui a publié un extrait de chanson et affirmé l’avoir écrite pour « l’album du retour de Britney ». En légende de sa publication, il a écrit : « Ce moment où la chanson que tu écrivais pour l’album du retour de Britney est trop bonne pour la donner à quelqu’un d’autre. »