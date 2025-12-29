Brigitte Bardot : obsèques le 7 janvier à Saint-Tropez
Les obsèques de Brigitte Bardot se tiendront le mercredi 7 janvier à l’église Notre-Dame de l’Assomption de Saint-Tropez, a indiqué lundi à l’AFP la Fondation Brigitte Bardot. La cérémonie religieuse sera suivie d’une inhumation privée et confidentielle. Pour permettre à la population et aux visiteurs de suivre les obsèques, la cérémonie sera retransmise sur des écrans installés sur le port et sur la place des Lices. À l’issue de l’inhumation, la Fondation a précisé qu’un hommage ouvert à tous les Tropéziens et à ses admirateurs sera organisé.
1 min de lecture
