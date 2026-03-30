Brésil: Mourinho recadre Ancelotti après l’absence de Neymar

L’entraîneur portugais José Mourinho n’a pas mâché ses mots face au choix de Carlo Ancelotti d’écarter Neymar de la sélection brésilienne, dénonçant une décision « irrespectueuse » envers la star auriverde.

L’entraîneur de Benfica, José Mourinho, a vivement critiqué le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, pour son choix de se passer de Neymar lors de la trêve internationale de mars. Selon le technicien portugais, cette décision, qui consiste à écarter l’attaquant de Santos FC, traduit un manque de considération envers l’ancien joueur du FC Barcelone, aujourd’hui âgé de 34 ans.

Interrogé par Diario Do Peixe, puis relayé par MARCA, José Mourinho a illustré son propos par une comparaison marquante : « Imaginez si le Portugal ne convoquait pas Cristiano Ronaldo, ou si l’Argentine se passait de Lionel Messi. » Avant d’enfoncer le clou : « On ne peut pas écarter Neymar de la sélection sans un accord mutuel. C’est un énorme manque de respect envers Neymar Jr. Il a clairement commis une erreur. »

De son côté, Neymar n’a pas caché sa déception après cette non-convocation, reconnaissant avoir été affecté par la décision de Carlo Ancelotti de ne pas le retenir pour ce rassemblement.



