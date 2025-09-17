Brésil : Jair Bolsonaro touché par un cancer de la peau (médecin)

L’ancien président brésilien Jair Bolsonaro, condamné le 11 septembre à 27 ans de prison pour tentative de coup d’État, a été diagnostiqué d’un cancer de la peau, a annoncé mercredi l’un de ses médecins. Une biopsie de lésions cutanées a révélé un « carcinome à cellules squameuses », « un type de cancer de la peau qui peut avoir des conséquences plus sérieuses », a déclaré aux journalistes le docteur Claudio Birolini. Assigné à résidence depuis début août, Jair Bolsonaro, 70 ans, est sorti mercredi en début d’après-midi de la clinique privée de Brasilia où il avait été admis la veille après un malaise.