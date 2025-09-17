PAR PAYS
Brésil : Jair Bolsonaro touché par un cancer de la peau (médecin)

Par BENIN WEB TV
Nucléaire : l’Iran prêt à une solution juste avec les Européens

Francesca Bellettini, DG adjointe de Kering, prend la tête de Gucci

Ghazi Hamad du Hamas sur Al Jazeera après la frappe israélienne au Qatar

Baalbeck : deux tués dans une frappe israélienne contre une voiture

Libye : au moins 50 réfugiés soudanais morts dans un naufrage dimanche, selon l’OIM

La Banque du Canada abaisse son taux directeur à 2,50 % (-0,25 pt)

Stocks pétroliers américains en baisse surprise de 9,3 millions de barils

La mobilisation sociale reporte le transfert de la tapisserie de Bayeux

Nucléaire: après entretiens avec Téhéran, Londres et Paris, Berlin affirme que la balle est dans le camp de l’Iran

Insultes envers la star franco-malienne Aya Nakamura: dix militants identitaires condamnés à des amendes, trois relaxés

L’ancien président brésilien Jair Bolsonaro, condamné le 11 septembre à 27 ans de prison pour tentative de coup d’État, a été diagnostiqué d’un cancer de la peau, a annoncé mercredi l’un de ses médecins. Une biopsie de lésions cutanées a révélé un « carcinome à cellules squameuses », « un type de cancer de la peau qui peut avoir des conséquences plus sérieuses », a déclaré aux journalistes le docteur Claudio Birolini. Assigné à résidence depuis début août, Jair Bolsonaro, 70 ans, est sorti mercredi en début d’après-midi de la clinique privée de Brasilia où il avait été admis la veille après un malaise.

