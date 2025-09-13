Brésil: «il doit prouver sa condition physique», Ancelotti prévient Neymar

Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a mis la pression sur Neymar en vue de la Coupe du monde 2026. L’Italien a rappelé que la présence du capitaine auriverde dépendrait uniquement de sa capacité à retrouver une pleine condition physique.

Absent de la Seleção depuis octobre 2023, le joueur de 33 ans a manqué les deux premières listes d’Ancelotti en raison de blessures à répétition. S’il a récemment insisté sur le fait que son absence relevait de choix « techniques » plutôt que physiques, son entraîneur n’a pas caché ses doutes.

« Nous n’allons évidemment pas juger Neymar sur son talent, tout le monde le connaît », a confié Ancelotti à ESPN Brasil. « Ce que tout le monde veut, c’est qu’il soit en bonne condition physique. Je lui ai dit qu’il avait le temps de se préparer au mieux pour être là et aider l’équipe à donner le meilleur d’elle-même lors de la Coupe du monde », a ajouté l’ancien coach du Real Madrid.

Meilleur buteur de l’histoire de la Seleção, Neymar joue désormais une véritable course contre la montre pour ne pas manquer ce qui pourrait être sa dernière Coupe du monde.