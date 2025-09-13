PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

Brésil: «il doit prouver sa condition physique», Ancelotti prévient Neymar

Football
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Football image/svg+xml Brésil: «il doit prouver sa condition physique», Ancelotti prévient Neymar
Neymar sort sur blessure lors d'un match avec le Brésil-
Neymar sort sur blessure lors d'un match avec le Brésil-
-Publicité-
. .

Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a mis la pression sur Neymar en vue de la Coupe du monde 2026. L’Italien a rappelé que la présence du capitaine auriverde dépendrait uniquement de sa capacité à retrouver une pleine condition physique.

Absent de la Seleção depuis octobre 2023, le joueur de 33 ans a manqué les deux premières listes d’Ancelotti en raison de blessures à répétition. S’il a récemment insisté sur le fait que son absence relevait de choix « techniques » plutôt que physiques, son entraîneur n’a pas caché ses doutes.

« Nous n’allons évidemment pas juger Neymar sur son talent, tout le monde le connaît », a confié Ancelotti à ESPN Brasil. « Ce que tout le monde veut, c’est qu’il soit en bonne condition physique. Je lui ai dit qu’il avait le temps de se préparer au mieux pour être là et aider l’équipe à donner le meilleur d’elle-même lors de la Coupe du monde », a ajouté l’ancien coach du Real Madrid.

Meilleur buteur de l’histoire de la Seleção, Neymar joue désormais une véritable course contre la montre pour ne pas manquer ce qui pourrait être sa dernière Coupe du monde.

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Europe

Real Madrid: Xabi Alonso n’exclut pas un trio Mbappé-Vinicius-Rodrygo

Europe

Braithwaite: «Messi ne méritait pas de quitter le Barça de cette manière»

Cameroun

Man United: «mauvaises performances, malchance», Amorim justifie le départ d’Onana

Pep Guardiola: « Haaland est un peu au-dessus d’Alexander Isak »

Bénin

CAN 2025: la CAF célèbre le cap des 100 jours avant le coup d’envoi

Europe

Mercato: Joao Mendes, le fils de Ronaldinho, rebondit à Hull City

Europe

Ballon d’Or 2025: Michael Owen a fait son choix

Bénin

Coupe UFOA B U17 2025: le programme complet du tournoi

Cameroun

Manchester United: André Onana file en prêt à Trabzonspor

Afrique du Sud

Mondial 2026 (Q): voici pourquoi la FIFA pourrait ne pas sanctionner l’Afrique du Sud

VOIR TOUS LES FLASHS