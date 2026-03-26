Brésil – France: Vinicius promet l’enfer aux Bleus de Kylian Mbappé

Vinicius Junior est prêt à s’affirmer comme le leader offensif de la Seleção à l’approche du Mondial 2026, alors que le Brésil défie la France ce jeudi soir au Gillette Stadium en match amical.

Impressionnant en club cette saison, Vinícius Júnior aborde le choc entre le Brésil et la France en match amical ce jeudi soir, dans une forme étincelante. L’ailier du Real Madrid, auteur de 17 buts et 9 passes décisives cette saison, reste sur une bonne série avec 10 réalisations lors de ses 11 derniers matchs. Une dynamique confirmée par ses récents doublés face à Manchester City et Atlético de Madrid.

Sans s’enflammer, le Brésilien insiste sur le travail collectif, salué également par son entraîneur Álvaro Arbeloa. À quelques mois du Mondial 2026, il s’impose comme le leader offensif d’une Seleção encore en quête de certitudes, désormais dirigée par Carlo Ancelotti, qui ne cache pas son admiration. Le duel face aux Bleus promet d’être explosif, notamment avec les retrouvailles face à Kylian Mbappé.

« Il n’y a pas de match amical », prévient Vinícius, déterminé à maintenir cette dynamique. Plus qu’un simple test, cette affiche apparaît comme un révélateur. En pleine confiance, le Madrilène entend confirmer son statut et frapper un grand coup à l’approche de la Coupe du monde.