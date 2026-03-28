Brésil: « Faites revenir Neymar », Rio Ferdinand supplie Carlo Ancelotti

Choqué par l’absence de Neymar, Rio Ferdinand interpelle Carlo Ancelotti et appelle au retour de la star du Brésil en vue de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

L’ancienne légende de Manchester United, Rio Ferdinand, a exhorté le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, à rappeler Neymar en vue de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Écarté de la dernière liste pour la trêve internationale de mars, l’attaquant de Santos FC paie encore une condition physique jugée insuffisante. Ancelotti a en effet estimé que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone n’était pas prêt à revenir au plus haut niveau.

Mais pour Ferdinand, l’absence d’un tel joueur serait un véritable manque pour le football mondial. Sur sa chaîne YouTube, l’ex-international anglais n’a pas caché son incompréhension : « Neymar n’a pas été retenu dans la dernière sélection, mec, je n’arrive pas à y croire. » Avant d’insister, presque en supplique : « En tant que fan de football, je prie pour qu’il soit présent et qu’il foule la pelouse lors de la Coupe du monde, car c’est de cela qu’il s’agit. »

Et de conclure, avec émotion : « Les légendes du football, les icônes qui vous font dire : “Tu te souviens de ce moment ?” Il pourrait nous offrir un de ces moments en Coupe du monde. Je vous le dis, Carlo, faites revenir Neymar. » Un plaidoyer vibrant, alors que l’avenir international de Neymar continue d’alimenter les débats.



