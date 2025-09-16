Brésil: Bolsonaro hospitalisé après un malaise, selon son fils

Le mardi 16 septembre 2025, l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro a été admis dans un hôpital de Brasilia après un malaise, a annoncé son fils, le sénateur Flavio Bolsonaro, sur le réseau social X. Quelques jours seulement après sa condamnation à 27 ans de prison pour tentative de coup d’État, l’ancien dirigeant d’extrême droite (2019-2022), âgé de 70 ans et assigné à résidence depuis début août, a présenté une forte crise de hoquet, des vomissements et une chute de la tension artérielle, selon le communiqué de Flavio Bolsonaro.