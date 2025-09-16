PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Brésil: Bolsonaro hospitalisé après un malaise, selon son fils

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Inde : les maoïstes annoncent la fin des combats

Benyamin Netanyahu annonce une rencontre avec Donald Trump après son prochain discours à l’ONU

États-Unis: Tyler Robinson inculpé dans l’assassinat de l’influenceur Charlie Kirk (procureur)

La Biélorussie gracie 25 détenus, dont certains considérés comme politiques par l’opposition

États-Unis : un fidèle de Donald Trump nommé gouverneur de la Fed

La Colombie suspend ses achats d’armement aux États-Unis

FBI : pas d’élément crédible montrant qu’Epstein a livré ses victimes

Trump annonce l’élimination d’une troisième embarcation vénézuélienne

Russie: Poutine annonce 100 000 militaires aux exercices russo‑biélorusses

Gaza : l’ONU déplore qu’Israël veuille «aller jusqu’au bout»

VOIR TOUS LES FLASHS

Le mardi 16 septembre 2025, l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro a été admis dans un hôpital de Brasilia après un malaise, a annoncé son fils, le sénateur Flavio Bolsonaro, sur le réseau social X. Quelques jours seulement après sa condamnation à 27 ans de prison pour tentative de coup d’État, l’ancien dirigeant d’extrême droite (2019-2022), âgé de 70 ans et assigné à résidence depuis début août, a présenté une forte crise de hoquet, des vomissements et une chute de la tension artérielle, selon le communiqué de Flavio Bolsonaro.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!